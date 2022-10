Schuldnerberatung im Bodenseekreis hilft Betroffenen kostenlos

Menschen mit finanziellen Problemen können sich im Bodenseekreis an die Schuldnerberatung wenden. Die speziell dafür ausgebildeten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Landratsamt in Friedrichshafen (Glärnischstraße 1-3, Büro 123) helfen laut Pressemitteilung auch ohne Termin jeden Dienstag von 14 bis 16 Uhr. In Meckenbeuren im Rathaus (Theodor-Heuss-Platz 1) bietet die Schuldnerberatung jeden zweiten Dienstag im Monat und in Überlingen im Familientreff (Krummebergstraße 20) jeden zweiten Mittwoch im Monat Sprechstunden mit Termin an. Die Beratung ist kostenlos.

In den Gesprächen werden Perspektiven aufgezeigt und gemeinsam mit den Betroffenen Lösungsansätze entwickelt. Die Beratung ist laut Mitteilung individuell auf die Situation der Betroffenen abgestimmt, beispielsweise mit einer Budgetanalyse und Hilfestellung zur wirtschaftlichen Haushaltsführung, dem Erstellen einer Gläubigerübersicht sowie der Kontaktaufnahme und Verhandlungen mit den Gläubigern.