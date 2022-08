Schulanfang einmal anders

Die Spannung steigt - bei allen neuen ABC-Schützen, aber natürlich auch bei allen anderen Schulkindern. In der letzten Ferienwoche lädt das Schulmuseum gleich zweimal alle Kinder ein, dem Schulanfang aus einer ganz anderen Perspektive entgegenzufiebern. Wie die Museumsleitung mitteilt, gibt es am Dienstag, 6. September, in Zusammenarbeit mit dem Zeppelin Museum die Sonderführung „Ein Schulanfang wie vor 100 Jahren“. Zunächst, um 10 Uhr, erleben die Kinder ab sechs Jahren im Schulmuseum einen Schulalltag, wie ihn die Urgroßeltern damals erlebt haben könnten. Danach geht es dann gemeinsam zum Schauhaus im Zeppelindorf, wo die Kinder Einblicke erhalten in das Leben vor 100 Jahren. Die Doppelführung kostet 10 Euro, eine Anmeldung ist erforderlich.

Am Donnerstag, 8. September, sind um 14 Uhr alle Erstklässlerinnen und Erstklässler eingeladen, sich auf den Schulanfang zu freuen, wenn es heißt: „ABC-Schützen, aufgepasst!“ Da geht es um einen Schulanfang wie früher, Erwartungen und Ideen von Schule und darum, die geheimnisvolle Schrift von früher selbst auszuprobieren. Die 60-minütige Führung für Kinder ab fünf Jahren ist im Eintritt enthalten.

Für beide Führungen können sich Kinder beim Schulmuseum Friedrichshafen anmelden – per E-Mail an schulmuseum@friedrichshafen.de oder telefonisch unter 07541 203-55610 (zu den Öffnungszeiten dienstags bis sonntags 10 bis 17 Uhr)