Schüler packen 83 Pakete für Osteuropa

Die Johanniter-Weihnachtstrucker-Aktion hat auch vergangenes Weihnachten wieder an der Droste-Hülshoff-Schule stattgefunden. Insgesamt kamen dieses Mal 83 Pakete zusammen, die die Schülerinnen und Schüler klassenweise für Familien in Not in Osteuropa zusammenpackten (Foto: DHS). Zielländer sind unter anderem Bulgarien, Albanien und die Ukraine. Inhalte der Pakete sind verschiedene Grundnahrungsmittel wie zum Beispiel Nudeln, Reis und Speiseöl, aber auch jeweils ein Geschenk für ein Kind, um eine kleine Freude zu bereiten. Aus allen Profilen der Schule nahmen die Klassen an der Aktion teil, denn auch für sie ist es wichtig, während der Weihnachtszeit an den eigentlichen Sinn erinnert zu werden, nämlich an andere zu denken.