Schüler nehmen 1000 Euro Spendengelder ein

Auch in diesem Schuljahr haben die Kinder der Grundschule Ailingen Spendengelder eingenommen: 1000 sind es am Ende geworden. Darüber informiert die Schule in einer Mitteilung. Doch anders als in den vergangenen Jahren mussten die Schülerinnen und Schüler dieses Mal auf die beliebte Frühstückswoche verzichten, um diese Spenden zu ermöglichen. Dafür waren in der Vorweihnachtszeit alle Klassen fleißig am Basteln, um einen Verkauf von Weihnachtskarten zu ermöglichen. Die Einnahmen des Kartenverkaufs kamen anschließend zwei Herzensprojekten der Grundschule zugute, die bereits seit mehreren Jahren unterstützt werden: das Frauen- und Kinderschutzhaus Bodenseekreis und der Förderkreis für tumor- und leukämiekranke Kinder Ulm“ erhileten jeweils 500 Euro erhalten.