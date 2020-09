Schüler erhalten Einblicke in die IT-Berufswelt

15 Schüler haben vor einigen Tagen Einblicke in das Häfler Softwarehaus Doubleslash erhalten. Ermöglicht hat das die Ferienaktion „wissen was geht!“ der Wirtschaftsförderung Bodensee. Aufgrund der Corona-Pandemie fand die Führung durch das Unternehmen in diesem Jahr allerdings virtuell via Videokonferenz statt, wie Doubleslash mitteilt.

Die Schüler erfuhren, was in der Softwareentwicklung eigentlich genau zu tun ist und wie der typische Arbeitsalltag aussieht. Das Unternehmen erläuterte auch, welche Ausbildungs- un dStudienmöglichkeiten es im Infomratik-Bereich gibt.

Personalreferentin Sonja Egle gab den Teilnehmern einen Einblick ins Unternehmen, inklusive eines virtuellen Rundganges durch die Räumlichkeiten. „Für uns sind Nachwuchskräfte ein wichtiger Bestandteil des Doubleslash-Teams. Wir legen Wert auf eine langfristige Mitarbeiterbindung und begleiten unsere Kollegen durch ihre verschiedenen Lebensphasen. Viele haben bei uns bereits mit ihrem Praktikum begonnen und sind jetzt seit mehreren Jahren als Festangestellte im Unternehmen,“ so Egle. Daher verteilen sich aktuell über die drei Standorte Friedrichshafen, München und Stuttgart insgesamt 40 Nachwuchskräfte.

Um den Teilnehmern Einblicke zu verschiedenen Berufsbildern und Ausbildungswegen zu geben, erzählte Theo Klautke, Auszubildender Fachinformatik, über seine Erfahrungen aus dem Bereich der Anwendungsentwicklung. Softwareentwicklerin Judith Kleck schilderte ihren beruflichen Werdegang der Medieninformatik und zeigte, in welchen Projekten sie arbeitet. Informatik ist gar nicht so „nerdig“ wie viele denken, sagte sie.

„Die Ferienaktion ist für uns eine tolle Option, Jugendlichen schon früh nahezulegen was es in der Informatik alles gibt und welche Möglichkeiten sich hier bieten – vielleicht entdeckt hier der ein oder andere sogar seinen neuen Traumberuf,“ sagt Sonja Egle.