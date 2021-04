Aufgrund der Anlieferung eines Kellers ist die Friedrichshafener Schubertstraße im Bereich der Hausnummer 6 von Montag, 3. Mai, bis Freitag, 7. Mai, in beide Richtungen gesperrt. Von der Vogelsangstraße aus ist keine Einfahrt in die Schubertstraße möglich. Von Norden, der Ulrichstraße her, ist die Zufahrt bis zur Baustelle möglich, informiert die Stadt.