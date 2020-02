„Sicherheit im Weltraum – Schutz der Infrastruktur“ lautet der Titel eines Vortragabends im Dornier Museum, den der Freundes- und Förderkreis Dornier Museum am Donnerstag, 27. Februar, ab 18 Uhr im Museum veranstaltet. Einer der Referenten ist Hauke Fiedler vom German Space Operation Center, DLR Oberpfaffenhofen. Sein Thema: „Space Debris – wer weicht aus“. Hildegard Nagler hat mit ihm vorab gesprochen.

Herr Dr. Fiedler, der Titel Ihres Vortrags legt nahe, dass es im Weltraum nicht gerade ruhig zugeht. Was genau ist dort los?

Einiges. Seit dem ersten Start von Sputnik im Jahr 1957 hat man gemerkt, dass der Weltraum eine sehr wertvolle Ressource ist, die man ausgiebig nutzen kann. Immer wieder werden neue Satelliten hochgeschossen – sei es für die Wettervorhersage, sei es für die Telekommunikation oder beispielsweise fürs Fernsehen. Wir wissen allerdings auch, dass diese Satelliten eine sehr lange Aufenthaltsdauer im Weltall haben – bei den geostationären Satelliten können das mehrere hunderttausend Jahre sein.

Lässt sich das Problem in Zahlen fassen?

Die USA, China, Russland und Indien tracken geschätzt rund 30 000 Objekte, von denen circa 23 000 öffentlich verfügbar sind – die anderen können beispielsweise Objekte unbekannter Herkunft sein, oder auch Spionagesatelliten.

Wie groß sind die größten, welche Größe haben die kleinsten Trümmer?

Man schätzt, dass es von den kleinsten Teilchen mehrere 100 Millionen im Weltall gibt. Sie sind kleiner als einen Zentimeter, können nicht beobachtet werden. Ab einer Größe von einem Zentimeter – davon gibt es rund 900 000 – können Teile prinzipiell für einen Satelliten schädlich sein, sogar zur Zerstörung einer ganzen Mission führen. Die größten Teile, die im Weltall unterwegs sind, haben mehrere Tonnen an Masse. Der Satellit Envisat beispielsweise hat die Größe eines Busses und wiegt circa acht Tonnen. Er wird mehr als 100 Jahre im Orbit sein, pro Jahr liegt eine Trefferwahrscheinlichkeit knapp unter drei Prozent. Die Größe und Masse von Spionagesatelliten ist zumindest uns nicht bekannt, weil wir gar nicht wissen, welche im Orbit sind.

Sie können diese Spionagesatelliten nicht orten und deshalb auch nicht zählen?

Orten können wir die teilweise schon, das funktioniert beispielsweise mit Teleskopen. Die Satelliten reflektieren das Sonnenlicht, und damit sind sie prinzipiell sichtbar. Mit Hilfe von deren Position und Zeit kann dann deren Orbit bestimmt werden.

Unter welchen Umständen ist ein Ausweichen möglich? Wer weicht wem aus?

Man kann Teilen ausweichen, wenn man deren Bahnen kennt und wenn man ein Antriebssystem im Satelliten hat. Dafür beobachtet man mehrere Tage vor der berechneten Annäherung die Entwicklung der Sekundärteilen. Falls die Wahrscheinlichkeit eines Zusammenstoßes dann immer noch groß ist, wird ein Ausweichmanöver kommandiert. Bei zwei Satelliten, die aufeinander zufliegen, stimmen sich die beiden Betreiber ab, wer das Manöver macht und wer die Bahn hält. Im geostationären Orbit muss üblicherweise ohnehin alle ein bis zwei Wochen die Bahn eines Satelliten korrigiert werden, weil man natürlichen Driften ausweichen muss. Das müssen Sie sich vorstellen wie beim Segeln auf dem Meer: Auch dort müssen Sie manövrieren, wenn der Wind aus unterschiedlichen Richtungen kommt, Sie aber in eine Richtung wollen.

Und falls ein Ausweichen nicht möglich ist?

Dann kann man nur hoffen, dass sich die Objekte nicht treffen. Im geostationären Raum beispielsweise sind Satelliten mit einer Geschwindigkeit von drei Kilometern pro Sekunde unterwegs, im erdnahen Orbit beträgt die Geschwindigkeit siebeneinhalb bis acht Kilometer pro Sekunde. Fatal ist, dass bei einer Kollision die kinetische Energie eine große Rolle spielt. Die doppelte Geschwindigkeit zieht die vierfache Wirkung nach sich.

Besteht die Gefahr, dass die Trümmer auf die Erde stürzen?

Ja, die besteht tatsächlich. Pro Jahr sind es weniger als 100 Objekte, die auf die Erdoberfläche stürzen – das sind ähnlich viele wie Meteoriten. Die meisten von ihnen kommen auf dem Wasser auf. Wo die Objekte herunterkommen, ist nicht steuerbar

Die Europäische Weltraumorganisation ESA startet demnächst ein Projekt, mit dem sie im Weltraum aufräumen will.

Es ist dringend erforderlich, alle größeren Objekte zu entfernen, weil schon jetzt viel zu viel Schrott im Weltall ist. Ein Teil könnte in die Erdatmosphäre eingebracht werden und dort verglühen. Envisat etwa könnte gezielt im Meer versenkt werden.

„Selbst wenn man heute mit der Raumfahrt aufhörte, würde die derzeitige Trümmermasse im Orbit ausreichen, [auf Grund des Kaskadeneffektes …] um immer neue Trümmer entstehen zu lassen. […] Die Zunahme des Weltraummülls kann langfristig dazu führen, dass bestimmte Orbits für die Raumfahrt sonst nicht mehr genutzt werden können“, sagt Heiner Klinkrad, Leiter Space Debris Office der Europäische Weltraumorganisation ESA in Darmstadt. Was bedeutet das für die Zukunft?

Allein das private US-amerikanische Raumfahrtunternehmen SpaceX hat bisher mehr als 200 Satelliten hochgeschossen, für 12 000 hat es eine Genehmigung. Vergangenes Jahr hat es eine Genehmigung für 30 000 weitere Satelliten beantragt. Daneben gibt es noch weitere Raumfahrtunternehmen, die auch ihre Pläne haben. Wenn es dann zu Fragmentationen und Kollisionen kommt, werden sehr viele Orbits vermüllt mit der Folge, dass sie nur noch in geringem Umfang oder eventuell gar nicht genutzt werden können. Wir müssen dringend unterscheiden, was wir von der Erdoberfläche und was vom Weltall aus machen wollen. Wenn es so weitergeht, werden in den nächsten zehn Jahren rund 50 000 neue Satelliten ins All geschossen. Das sind 10 Mal mehr als alles, was seit 1957 hochgeschossen wurde.