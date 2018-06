Schreienesch-Schulzentrum soll erste Gemeinschaftsschule Friedrichshafens werden

Das Schreienesch-Schulzentrum könnte zur ersten Häfler Gemeinschaftsschule entwickelt und beim Kultusministerium beantragt werden. Das wird die Stadtverwaltung am Mittwoch dem nicht öffentlich tagenden Kultur- und Sozialausschuss vorschlagen, wie aus zuverlässigen Quellen bekannt wurde. In der Primarstufe soll die Schule dreizügig werden, in der Sekundarstufe I zweizügig, die Oberstufe soll in Zusammenarbeit mit den beruflichen Gymnasien ermöglicht werden.

Obwohl Iris Engelmann, Schulleiterin der Graf-Soden-Realschule, bereits am 19. April der Stadt mitgeteilt hatte, dass auch die Gremien ihrer Schule eine Gemeinschaftsschule bilden wollen, bleibt dieser Wunsch in der aktuellen Debatte scheinbar ungehört. Das Gesamtkollegium hatte sich mit 41 Stimmen bei einer Gegenstimme für die Gemeinschaftsschule ausgesprochen, die Elternvertretungen hatten einstimmig das Votum für den neuen Weg abgegeben und Gutachter Wolf Krämer-Mandeau, der die Häfler Elternbefragung organisiert und ausgewertet hat, hatte den Einstieg von Realschulen in die Gründungsphase der Gemeinschaftsschulen ausdrücklich als den richtigen Weg beschrieben. Nur die Schulkonferenz der Graf-Soden-Realschule tagte am Montagabend erst spät

Die Stadtverwaltung sieht nach den uns vorliegenden Dokumenten die Graf-Soden-Realschule jedoch nur als Kooperationspartner für die Pestalozzi-Schule, mit der dann im Schuljahr 15/16 eine zweite Gemeinschaftsschule in Friedrichshafen gebildet werden könnte.

Am Standort Fischbach soll die Grundschule Friedrichshafen-Fischbach fortgeführt werden. Noch am Sonntag hatten Eltern und Lehrer dieser Schule in einem Frühschoppen unter anderem zusammen mit Ratsmitgliedern den Wunsch nach einer Gemeinschaftsschule im Westen der Stadt bekräftigt. Schulleiterin Christine Waggershauser weiß einen wachsenden Ortsteil hinter sich und den Bemühungen, Gemeinschaftsschule zu werden. Die Stadt sieht jedoch schon im baulichen Bestand einen Grund, in Fischbach keine Gemeinschaftsschule einzurichten. Hier würden rund 760 Quadratmeter fehlen, eine Investition von rund vier bis fünf Millionen Euro sei nötig. In der ursprünglichen Strukturplanung vor einem Jahr hatte die Stadt ungeachtet dieses Mankos Fischbach und Schreienesch noch als Standorte für Gemeinschaftsschulen vorgeschlagen.

Plus und Minus

Der Redaktion liegt die Matrix vor, nach der die Verwaltung die Bewerber um die Gemeinschaftsschule bewertet hat. Diese Matrix hält Christine Waggershauser für nicht sachgerecht, weil dort willkürliche Wertungen abgegeben würden. So wird die Anbindung der Schulen an den Öffentlichen Personennahverkehr abgefragt. Hier bekommt die Pestalozzi-Schule drei Pluszeichen, in Fischbach steht nur ein Pluszeichen. Dabei sei Fischbach nicht schlechter angeschlossen, sagt Waggershauser auf unsere Nachfrage. Sie bezieht sich auch auf die örtliche Lage, die eine weiterführende Schule in Fischbach zur einzigen öffentlichen Schule dieser Art im gesamten Westen der Stadt machen würde.

Dass eine alternative Raumnutzung in Fischbach für Vereine und Kindertagesstätte möglich sei, an anderen Standorten außer der Ludwig-Dürr-Schule jedoch nicht, findet Christine Waggershauser ebenfalls an den Haaren herbeigezogen.

Unter dem Strich bekommt die Pestalozzi-Schule 18 Plus- und zwei Minuszeichen, die Schreienesch-Schule 16 Plus- und ein Minuszeichen, die Ludwig-Dürr-Schule vier Pluszeichen und die Graf-Soden-Realschule den Vermerk „kann nicht vollständig bewertet werden“. Grund sei, so schreibt die Verwaltung, dass die Absichtserklärung, Gemeinschaftsschule werden zu wollen erst am 19. April gekommen sei, was „für die Aufnahme in das Bewertungsverfahren für 2014/2015 zu spät“ sei. Fristen sind in der Schule keine bekannt gewesen.

Dem Ausschuss liegt ferner ein Angebot der Pädagogischen Hochschule Weingarten vor, nach dem die Einführung von Gemeinschaftsschulen begleitet werden könnte.

Der Rat entscheidet

Am Mittwoch, 8. Mai, wird der Kultur- und Sozialausschuss nichtöffentlich über das Thema beraten. Geplant ist, dass dann am Montag, 13. Mai, der Gemeinderat in öffentlicher Sitzung eine Entscheidung treffen wird. Aufgrund des Gemeinschaftsschul-Votums der Graf-Soden-Realschule gibt es nach unseren Informationen immer noch den Wunsch, die Entscheidung um einen Monat zu verschieben.