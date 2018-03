Er ist zwar schon länger als Schulleiter an der Gemeinschaftsschule Schreienesch im Einsatz, aber nun auch offiziell im Amt: Kai Nopper ist am Mittwochabend in der Mensa der Schule feierlich in seinem neuen Amt begrüßt worden – unter anderem von Schulamtsdirektor Klaus Moosmann und Bürgermeister Andreas Köster. Sie sprachen in ihren Reden über die Zukunft der Gemeinschaftsschule.

Seit Beginn des Schuljahres 2017/18 leitet Kai Nopper die Gemeinschaftsschule Schreiensch und ist damit die Nachfolge von Thomas Strobel angetreten. Strobel ist nach Ecuador gezogen, um dort den Ausbau einer Deutschen Schule voranzutreiben. Bevor Nopper an die Gemeinschaftsschule Schreienesch kam, war er als Konrektor an der anderen Gemeinschaftsschule Graf-Soden in Friedrichshafen tätig.

Schon während seines Referendariats stand für Nopper fest, dass er einmal Schulleiter werden wolle. „Für mich war immer klar, dass ich das an einer Gemeinschaftsschule werden möchte. Die Vielfältigkeit an dieser Schulform macht mir Spaß“, sagte Nopper. Ihm sei es wichtig, dass sich die Schule gut in ihre Umgebung einfüge. „Es muss ein gutes Miteinander herrschen und dafür braucht es Vertrauen“, sagte er. Für die Zukunft der Schule wünscht sich Nopper zwei Schlagzeilen „Der Erweiterungsbau wird erfolgreich eingeweiht“ und „Erster Abiturjahrgang schließt mit tollen Ergebnissen ab“.

Schulamtsdirektor Klaus Moosmann betonte in seiner Ansprache, dass es jetzt noch nicht sinnig sei, sich für eine gymnasiale Oberstufe an der Gemeinschaftsschule einzusetzen. „Das Antragsverfahren beginnt erst 2019. Das Regierungspräsidium bittet die Stadt darum, mit ihrem nächsten Schritt zu warten“, sagte er. Schon jetzt setzen sich einige Befürworter der gymnasialen Oberstufe dafür ein, dass Schüler schon bald ihr Abitur an der Gemeinschaftsschule absolvieren können. Moosmann lobte, dass das Schulamt mit Nopper den besten Bewerber für die Stelle gefunden habe. Nun stehe Nopper vor Herausforderungen, wie den schwankenden Schülerzahlen oder dem Bildungsniveau, bei dem sich das Land in den vergangenen Jahren verschlechtert habe.

Köster blickt auf Erweiterung

Bürgermeister Andreas Köster gab einen Ausblick auf den geplanten Erweiterungsbau. „Ich gehe davon aus, dass wir 2019 damit beginnen und 2020 damit abschließen können“, sagte Köster. Er hoffe, dass der Bau schneller fertig sei als das Schulgebäude in Ecuador, wo der ehemalige Schulleiter der Gemeinschaftsschule, Thomas Strobel, nun arbeite. Bei seiner Verabschiedung hatten Strobel und Köster darum gewettet, welches der Gebäude schneller fertig werde. Köster betonte aber auch noch einmal, dass Nopper der Wunschkandidat für den Posten an der Schule gewesen sei. „Sie sind sehr aufrichtig, wertschätzend und jemand, mit dem man respektvoll diskutieren kann“, sagte Köster.

Auch die beiden Schülersprecher Maria Meichle und Jan Tomala begrüßten ihren neuen Rektor. Sie beschrieben ihn als angenehmen, menschlichen Schulleiter. „Herr Nopper ist ein sehr netter Mensch, der für uns immer ein offenes Ohr hat.“ Die Bläserklasse sowie die das Lehrerkollegium begleiteten die Amtseinsetzung musikalisch.