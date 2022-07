Schreiendes Kind lenkt Fahrerin ab

An der Kreuzung der Dekan-Rogg-Straße und der Grötzelstraße in Friedrichshafen ist es am Montag gegen 14.30 Uhr zu einem Zusammenstoß gekommen. Eine 39-jährige Autofahrerin war wohl abgelenkt, wie die Polizei schreibt. Sie schenkte ihre Aufmerksamkeit während der Fahrt eher dem schreienden Kind auf der Rücksitzbank und nahm im Kreuzungsbereich einem VW-Caddy-Fahrer die Vorfahrt. Beim Zusammenstoß der Autos wurde niemand verletzt. Am Wagen der Unfallverursacherin, der nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste, entstand ein Schaden von rund 10 000 Euro, am VW wird der Schaden von der Polizei auf etwa 2500 Euro beziffert.