Das Schulmuseum hat Häfler Schulen angeboten, in Schulen vorbeizukommen, wenn es Klassen nicht möglich ist, das Schulmuseum zu besuchen. Und laut Schulmuseum ist die Resonanz auf das Angebot unerwartet groß. In dem Programm „Mit Brief und Siegel“ bringt das Schulmuseum den Schülern die Kultur rund um das Briefeschreiben näher.

Es sei erhellend, wie viele Kinder und Jugendliche noch immer zu Stift und Papier greifen, wenn es um Herzensdinge wie Glückwünsche, Freundschaftsbekundungen oder gar die große Liebe geht, resümiert das Schulmuseum in einer Pressemitteilung. Historische Briefe, die die Kinder, mit Handschuhen ausgestattet, untersuchen konnten, nahmen sie mit ins 19. Jahrhundert, als die Briefe noch ganz anders aussahen und für viele heute unleserlich sind. Höhepunkt des Besuchs war das Sütterlinschreiben. Ein eigener kleiner Brief in dieser seit 1941 offiziell abgeschafften Schrift entstand, den die Schüler zum Abschluss dann nach historischem Vorbild falteten und versiegelten. „Das ist echt mal was anderes im Unterricht“, sagte ein Junge, der sich tief über sein Übungsblatt beugte und konzentriert die so anderen Buchstaben nachzeichnete.