Schottische Inseln und französische Romantik

Das Sinfonieorchester Friedrichshafen spielt am Samstag, 17. Dezember, um 19.30 Uhr im Graf-Zeppelin-Haus Werke von Mendelssohn, Weber und Franck. Solist ist der Klarinettist Thorsten Johanns.

Auf die dunkelschöne Einleitung folgen energische Rhythmen mit kernigen Trompeteneinwürfen, bis sich das Orchester in einer strahlend leuchtenden Melodie trifft. Dirigent Joachim Trost bricht ab und verlangt mehr Enthusiasmus: „Ich hoffe, Sie schwelgen wie ich in den schönen Tönen des 19. Jahrhunderts. Es ist ein Gerücht, dass früher alles besser war, aber wir schwelgen trotzdem“, ermutigt er seine Musiker.

Es ist Sonntagmorgen, das Sinfonieorchester Friedrichshafen probt für sein Konzert am Vorabend des vierten Advents. Auf den Notenständern liegt die Sinfonie in d-moll von César Franck, ein Werk voll Drama, Poesie und französischem Charme. Beim Probenwochenende spielen Bläser und Streicher zum ersten Mal zusammen. Mal sitzt ein Ton oder Einsatz noch nicht, mal gerät eine Stimme aus dem Takt. Trost bleibt optimistisch. „Strahlen Sie einfach Freude aus!“, rät er.

Die Sinfonie gehört zu den beliebtesten Werken der französischen Spätromantik. César Franck komponierte sie mit 63 Jahren. Eigentlich war er als Organist, Improvisator und Professor am Pariser Konservatorium bekannt, den seine Schüler als „Père Franck“ verehrten. Auf dem Probenplan steht weiter das zweite Klarinettenkonzert von Carl Maria von Weber. Frisch, elegant und durchsichtig bietet es dem Solisten viel Raum für Virtuosität. Im GZH wird es Thorsten Johanns aufführen, langjähriger Soloklarinettist im WDR-Sinfonieorchester Köln und Professor an der Musikhochschule Weimar. Als Eröffnung ist die Konzertouvertüre „Die Hebriden“ von Felix Mendelssohn geplant, deren Thema dieser am Abend seines Besuchs auf der Inselgruppe notiert hatte.

Konzertmeisterin Gunhild Hell ist vom Programm begeistert: „Es ist toll, diese französische Musik zu spielen, sie hat eine ganz eigene Sinnlichkeit“, sagt sie. Sie mag auch das Klarinettenkonzert: „Das hat einen ganz anderen Charakter, ist fröhlich und klassisch.“

Für die meisten Orchestermitglieder ist die Sinfonie der Favorit. „Es ist ein sehr schönes Stück. Die Trompeten haben viel zu tun und es gibt sogar zwei Cornette, das ist etwas Besonderes“, sagt Trompeter Michael Otto. Klarinettist Uli Hegele ergänzt: „Diese Musik hat ganz besondere Harmonien und Klangfarben.“ Mendelssohns „Hebriden“ haben es Cellistin Jutta Föhr besonders angetan: „Das Stück ist so sanglich, so voller schöner Melodien, es berührt.“