Schon wieder Schmierereien in öffentlichen WCs

Schon wieder sind öffentliche Toiletten zur Zielscheibe von Graffiti-Schmierereien geworden. Nach den Schmierereien in den Toiletten beim Rathaus am Adenauerplatz und am Zentralen Omnibusbahnhof beim Romanshorner Platz wurden jetzt die Wände der öffentlichen Toilette beim Lammgarten mit Graffiti beschmiert, wie die Stadtverwaltung mitteilt.

Auch dieses Mal benutzen die Unbekannten schwarze Sprühfarbe, die nur mit viel Aufwand von den Fliesen und Fugen entfernt werden muss. Der Sachschaden beläuft sich erneut auf mehrere Hundert Euro. Die Stadt hat die Sachbeschädigung angezeigt.