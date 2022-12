Schon entschieden? Warum sich der Bürgerentscheid in Friedrichshafen möglicherweise erübrigt

Ist die Entscheidung schon gefallen? Ein Bürgerentscheid zum künftigen Standort der Albert-Merglen-Schule könnte sich erübrigen. Denn im Häfler Gemeinderat findet sich offenbar eine knappe Mehrheit, die den vom Bürgerbegehren verlangten Neubau am alten Standort in der Heinrich-Heine-Straße direkt umsetzen will. Das geht aus einer Abfrage der „Schwäbischen Zeitung“ unter den Fraktionen hervor.

Zur Erinnerung: Nach dem Beschluss des Gemeinderats im Juli, die Albert-Merglen-Schule auf einem städtischen Grundstück beim Friedhof neu zu bauen, hatten Bürger ein Bürgerbegehren auf den Weg gebracht. Das Ziel: die Entscheidung kippen und die Schule am alten Standort halten.

Mit mehr als 6300 gültigen Unterschriften war die Aktion erfolgreich, weshalb nun wieder der Gemeinderat am Zug ist. Das Gremium muss entscheiden, ob es im März 2023 einen Bürgerentscheid gibt, bei dem alle Wahlberechtigten in Friedrichshafen über die Standortfrage entscheiden – oder ob man die Umsetzung der im Begehren verlangten Maßnahme direkt beschließt.

Letzteres scheint zum aktuellen Zeitpunkt wahrscheinlich, wie eine Umfrage unserer Zeitung unter den Fraktionen ergibt. Denn die Räte, die schon bei der knappen Stimmabgabe im Juli für den alten Standort waren, wollen am Montag entsprechend votieren.

So sehen die Mehrheitsverhältnisse aus

Ausschlaggebend könnte deshalb die Entscheidung der CDU-Fraktion sein, sich bei der Abstimmung, ob dem Bürgerbegehren durch Gemeinderatsbeschluss stattgegeben werden soll, zu enthalten.

Rein rechnerisch sind damit die Befürworter des alten Standorts in der Mehrheit – wenn auch sehr knapp. Grüne (acht), Netzwerk (vier) und ÖDP/Parteilos (drei) kommen auf 15 Stimmen.

Außerdem dürfte eine Stimme von Oberbürgermeister Andreas Brand kommen. Der OB und die Verwaltung hatten sich schon bei der Abstimmung im Juli für den alten Standort ausgesprochen. Und aus dem aktuellen Beschlussantrag, der auf eine direkte Umsetzung der Maßnahme ohne Bürgerentscheid abzielt, geht hervor, dass sich an dieser Einschätzung nichts geändert hat.

Bleiben Freie Wähler (sechs), SPD/Die Linke (sieben) und FDP (drei). Wobei von der FDP im Sommer nur Fraktionschefin Gaby Lamparsky für den Neubau beim Friedhof gestimmt hatte – und sie berichtet, dass ihre Fraktion voraussichtlich auch dieses Mal wieder unterschiedlich abstimmen wird.

Warum sich die CDU enthält

Sander Frank (Linke) hatte sich im Juli enthalten, aber die Fraktionsgemeinschaft SPD/Die Linke teilt mit, dass man sich den Bürgerentscheid wünsche. Unterm Strich also 14 Räte, die für die Durchführung des Entscheids statt für einen direkten Beschluss nach Maßgabe des Begehrens stimmen dürften.

Das alles steht freilich unter der Voraussetzung, dass sämtliche 40 Mitglieder des Gremiums am Montag erscheinen – und so abstimmen, wie ihre Fraktionen es ankündigen.

Die CDU-Fraktion begründet ihre Entscheidung zur Enthaltung so: „Als CDU-Fraktion sind nach wie vor überzeugt, dass für das Wohl der Kinder der Standort am Friedhof der bessere wäre. Jedoch respektieren wir das erfolgreiche Bürgerbegehren ,Neubau der Albert-Merglen-Schule am bisherigen Standort’. Unsere Fraktion wird sich daher bei der Abstimmung im Gemeinderat am 19. Dezember darüber, ob dem Bürgerbegehren durch Gemeinderatsbeschluss stattgegeben werden soll, enthalten.“

Freie Wähler kritisieren „Irreführung“

Die Freien Wähler wollen dagegen weiter „für den neuen Standort kämpfen“, wie Fraktionsvorsitzende Dagmar Hoehne mitteilt. Man respektiere das Ergebnis des Bürgerbegehrens. Allerdings sei die Zielsetzung „Bürgerbegehren für den Erhalt der grünen Lunge Schätzlesruh“ in direkter Korrelation zum Neubau auf der Fläche beim Friedhof aus Sicht der Fraktion „Irreführung“.

An der bisherigen Argumentation habe sich nichts geändert, so Hoehne. Sie verweist auf das Schulamt und die Schulgemeinschaft, die sich für den neuen Standort ausgesprochen hätten. Zudem würde man sich so die Kosten für einen Interimsstandort sparen.

Ähnlich äußert sich die Fraktionsgemeinschaft SPD/Die Linke: „Die Schule wird aus einem Industriegebiet befreit, in dem die Schüler und Schülerinnen höheren Umweltbelastungen ausgesetzt sind. Die Schule kommt mit dem neuen Standort raus an die frische Luft “, heißt es in ihrer Stellungnahme. Außerdem bleibe aus ihrer Sicht mit einem niedrigen Neubau auch die oft beschworene Kaltluftschneise in dem Gebiet erhalten.

Bürgerentscheid würde 140.000 Euro kosten

Das sehen die Grünen anders. „Als Grüne Fraktion setzen wir uns für den Erhalt dieser wichtigen Kaltluftschneise ein. Eine aufgeheizte Häfler Innenstadt ist ein enormes Gesundheitsrisiko“, schreibt die Fraktion auf Anfrage. Grüne, Netzwerk für Friedrichshafen und ÖDP/parteilos sprechen sich weiterhin für den Neubau am alten Standort aus.

Und alle drei wollen dafür stimmen, dies per Gemeinderatsbeschluss zu tun, damit kein Bürgerentscheid mehr nötig wird. Man ist sich einig, dass dadurch Zeit und Geld gespart werden könne.

Die Kosten für einen Bürgerentscheid gibt die Stadtverwaltung in einer aktuellen Sitzungsvorlage zum Thema mit 140.000 Euro an. „Geld, das wir sicherlich für andere Dinge in unserer Stadt gut gebrauchen können“, schreibt Jürgen Holeksa in der Stellungnahme des Netzwerks.