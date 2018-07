Schon Einstein wusste: Zeit ist das, was die Uhr anzeigt

Beim Forum „Steuern und Recht“ der Steuerberaterkammer Stuttgart im Graf-Zeppelin-Haus hat der vom ZDF bekannte Wissenschaftsjournalist Joachim Bublath am Dienstagabend vor 200 Zuhörern aus Justiz und Finanzen zum Thema „Die Illusion von der Zeit“ referiert. In seinem Vortrag, von Video-Beiträgen unterstützt, kam Bublath auf die Aussage von Albert Einstein zurück, wonach Zeit das ist, was die Uhr anzeigt.

„Die Zeit ist menschengemacht und eine willkürliche Einteilung“, blickte Bublath an die Anfänge der schwierigen Zeitrechnung zurück, in der sich der Mensch bis heute immer enger verstrickte. „Heute unterwerfen wir uns dem Diktat der Uhren“, und: „Unser Leben funktioniert nun mal so“, stellte er fest. Der Referent, der fast 30 Jahre lang als Erfinder und Moderator von Wissenschaftssendungen wie „Abenteuer Forschung“, „Die Knoff-Hoff-Show“ oder „Geheimnisse unseres Universums“ verkörperte und heute als Vortragender unterwegs ist, ließ via Videofilm in den Sternenhimmel blicken, an den Beginn des Universums und dessen Entfernungen und Lichtjahre. Steuerberater und Juristen wissen nun: Nicht einmal ein Raumschiff könne schneller sein und das Licht überholen, könne keine Reise in die Vergangenheit oder Zukunft unternehmen. Und: Astronauten seien bei ihrer Rückkehr aus dem All jünger, was für Frauen nicht wahrnehmbar sei.

Bublath zeigte Experimente über die Schwierigkeiten der Gleichzeitigkeit, in den Zellen arbeitende Zeit-Gene, deren Rhythmus an Pflanzen erkennbar ist. Der Zeitbegriff sei eine Konstruktion unseres Gehirns. Deshalb ist es auch so leicht, das persönliche Zeitempfinden zu täuschen. Das Gehirn, das über Nervenbahnen alle Informationen sammelt, spielt eine große Rolle, sagte er. Denn es öffnet ein virtuelles Zeitfenster und vermittelt auch ein subjektives, leicht zu erschütterndes Zeitempfinden.

Die Steuerberaterkammer Stuttgart will 2020 wiederkommen. Wieder mit einem Thema, das nicht direkt mit ihrem Geschäft zu tun hat, um den eigenen Blick zu weiten.