Schon 1500 Arten: Projekt „Bioblitz“ zählt Pflanzen, Tiere und Pilze am Bodensee

Pflanzen, Pilze, Tiere: Wie viele Arten in diesen Gruppen gibt es im Bodenseekreis? Zur Beantwortung dieser Frage hat Anfang des Jahres die Website „Observation.org“ in ganz Deutschland innerhalb der Aktion „Bioblitz 2022“ aufgerufen. Ein „Bioblitz“ ist der Versuch, in einem bestimmten Gebiet und während eines bestimmten Zeitraums so viele Arten von Pflanzen, Pilzen und Tieren nachzuweisen, wie eben möglich. In diesem Fall geht es um die Arten, die in einem Jahr in einem Landkreis oder in einer kreisfreien Stadt gefunden werden können.

Der Immenstaader Daniel Doer hat sich der Sache am Bodensee angenommen und Werbung für das Mitmachen per E-Mail und in sozialen Netzwerken verschickt. Das berichtet das „Bioblitz 2022“-Team in einer entsprechenden Pressemitteilung.

Winterpilze, Flechten und Moose

Demnach werden die gesammelten Informationen mittels einer App, die über eine automatische Bestimmungsfunktion verfügt, von „Observation.org“ erfasst. „Bis Ende Juni konnten wir schon beachtliche 1500 Arten im Kreis beobachten“, sagt der ehrenamtliche Bodenseekreis-Koordinator Doer. Am Anfang des Jahres ging das Artensammeln bei Winterpilzen, Flechten und Moosen noch relativ langsam, besonders weil die App bei diesen Gruppen anhand von Fotos oft nicht eindeutig die Art bestimmen kann, heißt es weiter in der Mitteilung.

Auch Nachfalterarten wie der kleine, aber beim genauen Hinschauen gar nicht unscheinbare Rhabarberzünsler lassen sich mit der App gut bestimmen. (Foto: Daniel Doer)

Jetzt – im ausgehenden Frühjahr – purzelten die Arten dagegen mehr und mehr, so das „Bioblitz“-Team. „Auch Artengruppen, mit denen ich mich bisher kaum beschäftigt habe, wie etwa Schwebfliegen oder Nachtfalter, lassen sich mithilfe der App super bestimmen“, erläutert Daniel Doer, der im Berufsleben Geschäftsführer vom Landschaftserhaltungsverband (LEV) Bodenseekreis ist. Die Schwebfliegen sind dabei wahre Täuschungs-Spezialisten und geben mittels schwarz-gelber Warnfarbe vor, dass sie stechen könnten, schildert er. Hier sei zuletzt die Art mit dem passenden Namen „Späte Frühlingsschwebfliege“ auf die Liste gekommen. Auch unter den kleinen Nachtfaltern würden sich wahre Kleinode wie der Rhabarberzünsler befinden, so die Pressemitteilung.

Münster und Herford sind uns mehr als 1000 Arten voraus. Daniel Doer

„Mit 1500 Arten stehen wir leider momentan nur auf dem 18. Rang in Deutschland und die Spitzenreiter aus Münster und Herford sind uns mehr als 1000 Arten voraus“, zeigt sich Daniel Doer etwas enttäuscht. Da die Artenzahl im Bodenseekreis aber bisher nur von 55 Beobachterinnen und Beobachtern zusammengetragen wurde, könnte hier mit mehr Mitstreitern eine deutlich höhere Artenzahl erreicht werden, wie er hofft. „Hiermit lade ich alle Bewohner und Gäste des Bodenseekreises herzlich ein, beim ,Bioblitz’ mitzumachen“, sagt Doer.

Momentan kommen fast jeden Tag neue Arten von einfacher zu bestimmenden Insektengruppen wie Heuschrecken und Libellen, hier zuletzt die Zweigestreifte Quelljungfer, auf die Liste. (Foto: Daniel Doer)

Jede und jeder könne sich bei dem Projekt ganz einfach beteiligen, indem er oder sie die App „ObsIdentify“ herunterlade, gute Fotos von Pflanzen, Tieren und Pilzen mache und die Artbestimmung durch die App vornehmen lasse, fügt er an. Die Fotos und Artbestimmungen werden dann laut der Presseinformation noch von Experten gecheckt und plausibilisiert. „So werden von allen gemeinsam qualitativ hochwertige Daten zur Natur im Bodenseekreis gesammelt“, sagt Doer.