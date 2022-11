Scholz kommt wohl nicht zu „Wetten, dass..?

Eine große Couch wirft ihren Schatten voraus. Während am Samstagabend wieder so einige prominente Wettpaten direkt neben Thomas Gottschalk auf dem berühmten „Wetten, dass..?“-Sofa sitzen, wird wohl auch im Publikum die ein oder andere Lokalprominenz vertreten sein.

Wie die Stadt bestätigt, hat demnach auch Oberbürgermeister Andreas Brand eine Einladung vom ZDF erhalten, der er folgen will.

Die Messe hat laut Frank Gauss „selbst einige Tickets erworben und diese an ausgewählte Kunden verteilt“. An wen genau, das will der Pressesprecher nicht preisgeben.

Scholz wäre nicht der Erste

Vielfach wurde im Vorfeld bereits vermutet, dass auch Bundeskanzler Scholz, der am Samstag für den Parteitag der Südwest-SPD ebenfalls in Friedrichshafen sein wird, auf der Couch von „Thommy“ Platz nehmen könnte.

Doch wie das Redaktionsnetzwerk Deutschland vom ZDF erfahren haben will, ist ein Besuch des Kanzlers bei der Show nicht geplant. Eine Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“ an den Sender diesbezüglich blieb bisher unbeantwortet.

Scholz wäre jedenfalls nicht der erste Kanzler, der der Unterhaltungssendung einen Besuch abstattet. So manch einer erinnert sich vielleicht: Am 21. Februar 1999 war Gerhard Schröder der erste deutsche Bundeskanzler, der auf dem Sofa Platz nahm.

Als Wetteinsatz hatte er damals angeboten, die älteste Frau aus dem Publikum nach Hause zu fahren. Schlussendlich durfte die gesamte Familie Bischoff im Audi des Kanzlers, der in die Halle gefahren kam, damit nach Hause fahren.

Warum Gottschalk die Entscheidung bereut hat

Showmaster Thomas Gottschalk bereute die Einladung an Schröder später übrigens bitter. Gegenüber Johannes B. Kerner, in dessen Sendung er später zu Gast war, äußerte er, dass er sich heute noch ein bisschen verantwortlich fühle dafür, „dass die deutsche Politik im Graben ist“.