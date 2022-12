Schokolade macht alle glücklich

Unser traditioneller großer Familienadventskalender, bei dem jeder jeden beschenkt, fällt ja dieses Jahr zugunsten eines Ausflugs in den Europapark aus. Weil das zwar natürlich toll ist, mir das tägliche Türchenöffnen aber doch fehlt, war für mich klar, dass ich dann wenigstens einen Schokoladenkalender brauche, ganz ohne geht es einfach nicht.

Post vom Weltladen

Dass es dann gleich ein so luxuriöser Kalender wird, war allerdings nicht geplant. Denn wir haben sehr aufmerksame Leser, so dass die Redaktion pünktlich vor dem 1. Dezember ein Paket bekam. Absender war der Weltladen in Friedrichshafen und Inhalt war ein Kalender mit feinster Trüffelschokolade. Wir sagen von Herzen dankeschön!

So egoistisch kann man nicht sein

Das Problem ist nur, dass ich diesen Kalender jetzt natürlich teilen muss. Erstens hat ihn jeder gesehen, zweitens schleichen schon alle drumherum und melden sich für das nächste Türchen an, und drittens kann man so egoistisch im Advent nicht sein. Schokolade macht glücklich und zwar jetzt uns alle.