Obwohl das traditionelle Flugwochenende „Do-Days“ des Dornier-Museum Friedrichshafen in diesem Jahr aufgrund der Corona-Krise entfällt, dürfen sich Luftfahrtfans am Wochenende auf klassische Flugzeuge aus dem Hause Bölkow freuen. Bei traumhaftem Fliegerwetter werden am Samstag und Sonntag rund 40 Bölkow-Oldtimerflugzeuge der Fliegergemeinschaft Bölkow & Friends am Häfler Flughafen und auf dem Museumsgelände erwartet.

Museumsbesucher haben dabei die Möglichkeit die zahlreichen Gastflugzeuge aus nächster Nähe zu begutachten und sich mit den Piloten auszutauschen, verspricht das Museum in einer Pressemitteilung. Wie in jedem Jahr wird bei dem Treffen der Bölkowfreunde die schönste Maschine unter den Teilnehmern prämiert. Die aktuellen Preisträger des schönsten Bölkow-Flugzeuges sind Josef Erath und Josef Lang vom Luftsportclub Friedrichshafen mit ihrer Bölkow 208 Junior. Als Preisträger dürfen sie das Treffen der Bölkowfreunde in diesem Jahr mit Unterstützung des Dornier-Museums und dem Flughafen Friedrichshafen organisieren.

Wer die zahlreichen Gastflugzeuge besichtigen möchte, kann dies während der regulären Museumsöffnungszeiten von 10 bis 17 Uhr. Von der Museums- und Restaurantterrasse haben Gäste einen guten Blick auf das Fluggeschehen und die ausgestellten Flugzeuge. Der Zutritt zum Restaurant ist frei.