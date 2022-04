„Schönes Gefühl“: Simon Tischer engagiert sich als Jugendtrainer beim VfB Friedrichshafen

Simon Tischer steht wieder am Volleyballfeld. Nicht als Zuspieler, wie in den 20 Jahren seiner Profikarriere, sondern als Jugendtrainer des VfB Friedrichshafen. Er kümmert sich um die Zehn- bis 13-jährigen und freut sich, wie motiviert seine Schützlinge sind.

Besonders heiß aufs Training waren die Nachwuchsvolleyballer nach dem Pokalsieg der VfB-Profis in Mannheim. Den 3:1-Sieg gegen die SVG Lüneburg am 6. März verfolgten die jungen Häfler gemeinsam in Form eines Public Viewings – dabei sahen sie viele Dinge, die sie sofort selbst versuchen wollten. „Die Spieler eifern ihren Idolen nach und waren ganz heiß drauf, das zu lernen, was sie gesehen hatten. Sprungaufschläge, wie die von Cacic (Vojin Cacic, Außenangreifer im Bundesligateam des VfB Friedrichshafen, Anm. d. Red.), wollten die Jungs sofort ausprobieren oder blocken, wie Van Berkel (Lucas Van Berkel, Mittelblocker im Bundesligateam des VfB Friedrichshafen, Anm. d. Red.)“, sagt Simon Tischer. „Das Thema Block haben wir sofort im Training aufgegriffen. Nach einem solchen Ereignis muss man flexibel auf die Wünsche der Jungs eingehen.“ Tischer trainiert die Zehn- bis 13-Jährigen gemeinsam mit Simon Stegmann, dem hauptamtlichen Jugendtrainer der VfB-Volleyballabteilung, und FSJler Ben Tränkle. „Als es aufgrund der hohen Anzahl an Kindern Bedarf bei der Abdeckung der Trainingszeiten gab, habe ich mich dazu entschieden, auszuhelfen“, sagt Tischer, dessen elfjähriger Sohn Freddy auch zum Team gehört.

Großer Andrang nach Corona-Pause

Gerade nach zwei Jahren Corona ist der Andrang in der Volleyballabteilung groß. „Die Jungen und Mädchen sind alle wieder zurückgekommen und viele neue sind hinzugekommen. Alle wollen sich bewegen und Sport machen“, sagt Tischer. Er ist oft mit der Jugend unterwegs: ein Aufwand, den der 39-Jährige neben seinem Fulltime-Job in der Controlling-Abteilung der Zeppelin Systems GmbH und als ehrenamtlicher Beiratsvorsitzender der VfB Friedrichshafen Volleyball GmbH gerne betreibt. „Volleyball hat mich nicht nur gut durch die Pubertät gebracht, sondern hat meine Persönlichkeit und Einstellung sehr positiv beeinflusst. Der Sport hat mein Leben geprägt, mir sehr viel Freude bereitet und mir viele Türen geöffnet“, sagt der ehemalige Weltklassevolleyballer und 210-fache deutsche Nationalspieler. „Es ist schön, dass ich jetzt etwas zurückgeben kann, und ein sehr schönes Gefühl, wenn du den Jungs etwas vermitteln kannst und siehst, wie sie immer besser werden“, sagt Tischer.