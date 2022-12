Schockanrufer erbeuten fünfstelligen Betrag

Vorwiegend der östliche Bodenseekreis war am Montag das Ziel von Telefonbetrügern. Während die meisten Betroffenen nicht auf die hinlänglich bekannten Maschen hereinfielen, wurde ein Senior Opfer der dreisten Anrufer, teilt die Polizei mit.

Am Telefon spielten die Betrüger dem Mann ihm vor, dass seine Tochter angeblich einen Verkehrsunfall verursacht habe, bei der eine Person ums Leben gekommen sei. Nun müsse er einen mittleren fünfstelligen Euro-Betrag als Kaution hinterlegen, um eine Inhaftierung der Tochter abzuwenden. Durch geschickte Gesprächsführung setzten die Betrüger ihr Gegenüber dabei so unter Druck, dass der Mann das Bargeld bei einer Bank abholte und es zwischen 16.30 und 16.40 Uhr am vereinbarten Treffpunkt auf dem Parkplatz der Alten Festhalle in Friedrichshafen an eine Frau übergab. Erst als der Senior seinen Bekannten von dem Vorfall berichtete, flog der Betrug auf.

Die Kriminalpolizei Friedrichshafen bittet Personen, die im fraglichen Zeitraum rund um den Übergabeort Verdächtiges beobachtet haben, sich unter Telefon 07541/7010 zu melden. Die Abholerin wird als etwa 30 bis 40 Jahre alt und etwa 1,70 Metergroß beschrieben. Sie hatte eine kräftige Hüfte und kräftige Beine, schulterlange gelockte Haare und einen dunklen Teint. Sie sprach akzentfreies Deutsch, war mit einer dunklen Jacke sowie einer dunkelblauen Jeans bekleidet und verließ die Örtlichkeit zu Fuß.