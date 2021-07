Schnuppertage in Unternehmen der Region für Jugendliche

Bei der Aktion „wissen was geht!“ von der Wirtschaftsförderung Bodenseekreis (WFB) können Schülerinnen und Schüler ab 14 Jahren in Ausbildungsbetriebe reinschnuppern. Mehrmals wöchentlich können halbtägige Betriebsbesichtigungen stattfinden, wie es in dem Pressebericht der Förderung heißt.

Die Aktion ermögliche es Jugendlichen während Halbtagesveranstaltungen in den Sommerferien in verschiedenste Ausbildungsbetriebe reinzuschauen Dies hat laut Mitteilung mehrere Vorteile. „Junge Menschen können vor Ort ein Gefühl dafür entwickeln, ob ihnen ein Unternehmen gefällt. Sie können sich am Arbeitsplatz zeigen lassen, was man in welchem Beruf macht und entscheiden, ob sie an dieser Ausbildung Interesse haben. Außerdem können sie sich mit Azubis im Unternehmen unterhalten und – ganz offen unter Gleichaltrigen – genau die Fragen stellen, die sie im Gespräch mit einem Personaler nicht stellen würden“, so der Pressebericht. Zudem erstelle die WFB Teilnahmezertifikate, die einer Bewerbung beigelegt werden können und zeigen, dass ernsthaftes Interesse an dem Unternehmen und dem Ausbildungsplatz besteht.

„Besichtigungen vor Ort sind zur Orientierung für Jugendliche noch besser geeignet als eine Ausbildungsmesse oder ein Vortrag zum Thema Berufswahl es je sein können“, erklärt Benedikt Otte, Geschäftsführer der WFB.

Vom 29. Juli bis 10. September 2021 können Schülerinnen und Schüler ab 14 Jahren und aller Schularten Ausbildungsbetriebe im Bodenseekreis 42 Betriebe und Institutionen besichtigen.