Schnupperstunde „Kreistänze im Sitzen und Stuhl-Yoga“

Ein neues Schnupperangebot „Kreistänze im Sitzen und Stuhl-Yoga“ bietet der DRK-Kreisverband Bodenseekreis für Seniorinnen und Senioren in Friedrichshafen an. Die kostenlose Schnupperstunde findet am Mittwoch, 28. September, um 15.30 Uhr statt.

Trainerin Lalitha Angelica Detiège gestaltet für die Teilnehmenden eine Stunde mit fachlicher Anleitung und Freude, geht aus einer Pressemitteilung hervor. Das Angebot richtet sich an gesundheitsbewusste Menschen, die vital älter werden möchten. Direkt im Anschluss an das kostenlose Schnupperangebot startet ein Kurs mit acht Einheiten, der dann kostenpflichtig ist. Weitere Kurse sind ganzjährig geplant.

Der Kurs findet in den Räumen des DRK-Kreisverbands Bodenseekreis in der Rotkreuzstraße 2 in Friedrichshafen statt. Eine Anmeldung für die Schnupperstunde ist erforderlich beim DRK-Kreisverband Bodenseekreis, Sigrid Danckert, Leiterin Gesundheitsprogramme (Telefon: 07541/5040, E-Mail: sigrid.danckert@drk-kv-bodenseekreis.de).