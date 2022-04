Schnitzen, spielen, Scooter fahren

Langeweile sei erst gar keine aufgekommen bei den 90 Kindern, die im Spielehaus ereignisreiche Osterfeiern erlebten. Das geht aus einer Pressemeldung der Stadtverwaltung hervor. Ob in den kreativen Werkstätten, bei den Zirkusproben, in der Zauberschule oder beim Scooter fahren im Hof: Das Lachen der Kinder sei überall im Spielehaus zu hören gewesen und viele haben neue Freunde gefunden.

Der Tag habe mit der Kinderversammlung begonnen, in der das Mitmachprogramm vorgestellt wurde. Die Betreuerinnen und Betreuer beantworteten die Fragen der Kinder und nahmen auch Ideen der Kinder in das Programm auf. „Wir haben die kleinen Gruppen aufgehoben, so dass sich die Kinder in allen Altersgruppen begegnen konnten, um Geschwister und Freunde zu treffen und frei entscheiden konnten, was sie machen wollten“, berichtet Margret Beck, Leiterin des Spielehauses.

Großen Spaß haben die Kinder bei den Zirkusproben gehabt. Die jungen Artistinnen und Artisten übten dabei Roll Skipping, Laufkugeln balancieren, Jonglage, Scootertanz oder Einradfahren. Zum Abschluss der Osterferien hieß es „Manage frei“ und die Kinder präsentierten vor allen Kindern ein buntes Zirkusprogramm.

Auch im Spielehaushof sei bei dem sonnigen Wetter an allen Tagen viel los gewesen. Es wurde Fußball gespielt oder Kettcar, Roller, Longboards und Scooter gefahren. Auch die großen Spiele aus dem Spielbus wurden gerne verwendet.

Abwechslung gab es auch im Garten. Dort war die „wilde“ Küche aufgebaut. Am Lagerfeuer wurden Schokobananen und Dosenbrot zubereitet. Beim Feuerworkshop lernten die Kinder, wie man vorsichtig mit Feuer umgeht.

In der Musikwerkstatt und in der Zauberschule texteten die Kinder Lieder und sangen zum Gitarrenspiel. In der kleinen Zauberschule wurden Dinge zum Zaubern hergestellt. Wer wollte, konnte einen Schnitzkurs machen und mit Schnitzmesser und Grünholz, Zauberstäbe, Figuren und Pilze herstellen. Außerdem wurden Tiermasken gestaltet, Türschilder anfertigt, Großstelzen gebaut, Wandtafeln fürs Kinderzimmer gefertigt und getöpfert.

„Die Spielehaus-Ferien sind für uns ein Volltreffer“ sei die Rückmeldung eines Vaters gewesen, dessen Kind in den Osterferien im Spielehaus betreut wurde. Für die Verantwortlichen eine Bestätigung dafür, dass die Spielehaus-Ferien bei den Kindern und den Eltern sehr gut ankommen.