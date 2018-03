Schnetzenhauser feiern ohne Ende

Der Gumpige hat die Schnetzenhauser voll in seinen Bann gezogen. Das Wecken mit der Lumpenkapelle „Froschties“ in aller Herrgottsfrühe, Kinderfasnetsball am Nachmittag und Narrenbaumstellen am Abend mit anschließender „After-Baumstell-Party“ hat wieder einmal die Dorffasnet des Häfler Stadtteils geprägt.

Dorffasnet in Schnetzenhausen ist nichts für Langschläfer und Weicheier, da ist Frühaufstehen und Durchhaltevermögen angesagt. Bereits um sechs Uhr in der Früh, zog die Lumpenkapelle „Froschties“ mit Pauken und Trompeten durch die Gassen und riss die Bewohner gnadenlos aus dem Schlaf.

Natürlich war auch für die Mitglieder des Musikvereins frühes Aufstehen angesagt, denn die mussten nämlich ins Dorfgemeinschaftshaus, um dort alles für den Kinderball am Nachmittag herzurichten.

Unter dem Titel „Märchen-Kinderball“ waren dann die Kids in die Halle geströmt, um beispielsweise als Cowboy oder Prinzessin ausgelassen zu feiern.

Kaum war der Kinderball vorbei, mussten die Musiker den Saal aufräumen, um gleich anschließend alle Vorbereitungen fürs Narrenbaumstellen vor der Halle zu treffen.

Bei Glühmost und leckeren Bratwürsten vom Grill hatten sich in der Zwischenzeit eine große Schar Schnetzenhauser Narren eingefunden. Besonders auffällig waren in der Runde Schnetzenhauser Damen in galanter Kleidung. Sie hatten sich für diesen Tag von Haus und Herd getrennt und sich somit vom Hausfrauendasein befreit.

Muskelkraft ist gefragt

Schnetzenhausens Narrenbaum ist kein Baum, der auf einem Anhänger zum Aufstellplatz gefahren wird, sondern er wird auf den Schultern von starken Männern getragen. Angefeuert vom Narrenvolk, den Schnetzenhauser Moorhexen, von Moderator Frieder Schädle und begleitet von den „Froschties“ wurde das rund 14 Meter hohe, schlanke Schmuckstück in die Höhe des inzwischen Schnetzenhauser Nachthimmels gestemmt.

Anschließend gab es im Dorfgemeinschaftshaus eine „After-Baumstell-Party“, bei der bis spät in die Nacht gefeiert wurde – und weswegen am nächsten Morgen viele Narren mit kleinen Augen aufwachten.