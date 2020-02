Ein Rosenmontagsball mit märchenhaften Gästen ist in der Kirchengemeinde St. Peter und Paul Schnetzenhausen gefeiert worden. Ins liebevoll dekorierte Dorfgemeinschaftshaus strömten von Aladin, Dornröschen, Schneewittchen und ihren Zwergen bis Hänsel und Gretel, Froschkönig, Pagen und Edelleuten jede Menge sagenhafte Gäste aus dem Märchenland. Die Lumpenkapelle Frosties brachte den voll besetzten Saal zum Kochen. Was Dornröschen während ihres 100-jährigen Schlafes träumt, diese Frage beantwortete die Jugendgruppe unter Leitung von Elena Braun mit einem tollen Repertoire von Traum-Liedern. Peter Kosch entführte mit einem wilden Tanz unter Schwarzlicht in Südseegefilde. Die Los Proseccos beamten Wolf und Rotkäppchen kurzerhand nach Spanien samt Flamenco-Schwung. Das Männerballett unter Leitung von Jürgen Kosch sorfgte für den krönenden Programmschluss. Zehn Kerle in Lederhosen baten einen akrobatischen und lustigen Tanz. Bei der anschließenden Polonaise durchs Märchenland machte der ganze Saal mit. Schneewittchens Stiefmutter (Erna Lutz-Angele) führte gekonnt und mit viel Witz und Charme durch das Programm. Das Team um Festausschuss-Chefin Sonja Wielath und Küchenchef Franz Völk sorgten für einen perfekten Rosenmontagsball. Foto: Kirchengemeinde