Schnetzenhausen begrüßt klangvoll den Frühling

Einen stimmungsvollen und unterhaltsamen Auftakt haben am Donnerstag zahlreiche Besucher im Rahmen des dreitägigen Frühlingsfestes der Musikkapelle Schnetzenhausen erleben dürfen. Bereits zu Beginn zeigten die heimischen Musiker ihre zünftige, aber auch moderne euphonische Bandbreite, bevor die Freunde des Musikvereins Fulgenstadt und die Formation „Just for Fun“ für weitere klangvolle Höhepunkte sorgten. Am Freitagabend geht es um 20 Uhr mit dem Blasmusikabend und der Gaudi-Olympiade weiter, bevor am Samstag ab 19 Uhr eine „Nacht in Tracht“ gefeiert und am Sonntag der Feiermarathon mit Konzerten der Musikkapelle Fischbach, der Jugendkapelle Fischbach-Schnetzenhausen und der Kreisseniorenkapelle Bodensee abgeschlossen wird.