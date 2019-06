Die Deutsche Post hat in der Änderungsschneiderei Maslam, Eberhardstraße 53, einen neuen Paketshop eröffnet, wie das Unternehmen mitteilt. In dem neuen Paketshop können Kunden ohne längere Wartezeiten bereits frankierte Pakete, Päckchen und Retouren einliefern sowie Brief-, Päckchen-, Paket- und Einschreibenmarken kaufen, heißt es weiter. Außerdem können sich Kunden Sendungen direkt an die DHL-Paketshops schicken lassen, um sie später dort abzuholen.

Unter www.postfinder.de finden Kunden alle Standorte von Filialen, DHL-Paketshops und Verkaufspunkten für Brief- und Paketmarken inklusive der jeweiligen Öffnungszeiten finden.