Über die Nacht von Mittwoch auf Donnerstag hat sich auf die Straßen am See eine dicke Schneeschicht gelegt, die jetzt für Glätte und Stau sorgt. Der Verkehr auf der B31 geht am Donnerstagmorgen auf der gesamten Strecke zwischen Immenstaad und Friedrichshafen nur stockend voran. Gleiches gilt für den Abschnitt zwischen Friedrichshafen und Lindau. Die Straßen sind zwar geräumt, die Fahrbahn bleibt aber rutschig. Mehr Fahrtzeit sollte auch einplanen, wer über Meckenbeuren oder Tettnang fährt. Ebenfalls betroffen ist die B30 zwischen Oberteuringen und Ravensburg.