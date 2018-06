Es gibt ja dieses Gerücht. Auf der Interboot soll das letzte Wochenende für Schnäppchenjäger besonders interessant sein. Ob da was dran ist? Die SZ hat nachgefragt.

„Die Behauptung, die Ware auf der Interboot sei am Ende der Messe um einiges billiger, ist ein Gerücht“, da sind sich Johannes Spikermann und Ivana Pranjic von Wassersport Jansen einig. „Die Preise bleiben die ganze Zeit über gleich“, sagt Pranjic. „Viele Kunden glauben, wir wollen die übrige Ware nicht nochmal transportieren und versuchen mit diesem Argument, den Preis zu drücken“, erklärt Spikermann. Diese Bemühungen seien aber ergebnislos.

Gerücht oder Wahrheit?

Bei Trends Sport können Schnäppchenjäger nur bei Artikeln aus dem Vorjahr auf eine Ermäßigung hoffen. „Wir geben bei Preisverhandlungen manchmal kleine Rabatte. Aber das ist wirklich vom Produkt abhängig. Bei neuer Ware haben wir keinen Handlungsspielraum“, informiert Verkäufer Maximilian Egger.

Bei Waketoolz seien nur Auslaufmodelle stark reduziert, meint Verkäufer Fabian Ölbaum. „Wir nutzen Sonderangebote als Kundenmagnete. Wer sich wegen Schnäppchen umschaut, kauft vielleicht noch etwas anderes. Am Preis können wir dann aber nichts mehr machen. Vor allem, weil wir zum Teil auch schon Ware von 2016 präsentieren.“ Auch Steffen Eichinger, Abteilungsleiter bei Watercolors, stuft die Behauptung als bloßes Gerede ein. Die Messepreise stünden von Anfang an fest. Es gebe am Ende der Messe jedoch besondere Set-Preise. „Das machen wir allerdings nicht, um die Ware loszuwerden, sondern um den Umsatz zu steigern.“

Marktschreier auf der Messe

Die meisten Aussteller bestreiten, sie würden die Ware zum Ende der Messe nochmal reduzieren. Bei genauerem Nachfragen geben viele aber zu, dass es doch einen Verhandlungsspielraum gebe. Diesen Eindruck hat auch Alexander Kepp: „Ich war vor einigen Jahren am letzten Tag auf der Interboot, und die Sachen waren deutlich billiger. Die Aussteller führen sich wie Marktschreier auf.“

Alles für den Wassersport gibt es noch bis 27. September auf der Interboot in Friedrichshafen. (lar)