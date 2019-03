Schluss mit lustig: Narren betrauern bei Geldbeutelwäsche das Fasnetsende

Lautstark trauernde Narren in Frack und Zylinder weinen bei der traditionellen Geldbeutelwäsche der vergangenen Fasnet hinterher und waschen ihre leeren Portemonnaies, um – einem alten Glaube zufolge – wieder neues Geld in die Beutel zu spülen. Auch im Häfler Ortsteil Hofen wird dieser Brauch am Aschermittwoch am Hexenbrunnen gepflegt. Aber nach der Fasnet ist bekanntlich vor der Fasnet. In genau 249 Tagen ist bereits der 11.11. – ’s goht also schon wieder dagega. Foto: Felix Kästle/dpa