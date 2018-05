Schlosskirche erhält Orgel mit „Surround-Sound“

KMD Sönke Wittnebel zeigt ein fünfmarkgroßes Stück Verputz. „Das sind Mauerstücke, die in die Orgelpfeifen gefallen sind und sie verstopft haben“, sagt er. Die Schlosskirchengemeinde hat nicht nur das Problem einer sanierungsbedürftigen Orgel –- zuvor muss dringend auch noch die Westwand hinter der Orgel renoviert werden. Voraussichtlich im August wird die Orgel für die Bauarbeiten abgebaut. „Wegen der Orgel muss die renovierte Wand dann gut trocknen; das ist im Winter schwierig“, sagt Codekan Dr. Gottfried Claß.

Baubeginn im Frühjahr 2019

Für das Frühjahr 2019 ist der erste Abschnitt der Orgel-Arbeiten geplant. Die dafür benötigten 300 000 Euro hat die Schlosskirchengemeinde bereits beisammen. Im Ganzen wird die Renovierung der Orgel aber 500 000 Euro kosten. Bei einer Lücke von 200 000 Euro mutet der Zeitplan optimistisch an: Codekan Claß rechnet mit einer Bauzeit von 18 Monaten für die Orgel. Ende 2020 soll das Projekt abgeschlossen sein. Claß spricht von einer überwältigenden Spendenbereitschaft, für die er sehr dankbar sei. Er hofft aber auch, dass sich noch Großspender finden.

Ursprünglich sollte das Vorhaben nur die Hälfte kosten. Von einem „gewagten Vorhaben“ spricht Friedrich Herzog von Württemberg, der die Schutzherrschaft für das Projekt inne hat. Er fährt fort: „Aber die Erfahrung zeigt, dass es meist besser ist, einmal etwas Richtiges zu machen, als aus falsch verstandenem Sparwillen nur etwas Halbherziges. Weil in der Schlosskirche viele Konzerte stattfinden, kommt die neue Orgel nicht nur den evangelischen Christen in unserer Stadt zugute, sondern allen kulturell Interessierten in Friedrichshafen und der Region.“

Visionäres Klangkonzept

Halbherzig, das wäre aus jetziger Sicht wohl die Umsetzung des ursprünglichen Plans gewesen: Die Ersetzung der Technik und Elektronik sowie des veralteten und kaputten Spieltischs. Natürlich müssen auch diese Mängel behoben werden. Darüber hinaus überzeugte der Orgelbauer Thomas Gaida aus dem Saarland dann aber mit einem visionären Konzept: Er zielt auf einen „Surround-Klang“ der Orgel. Um das zu erreichen, wird die Orgel künftig im Kirchenraum verteilt. Hierzu werden einzelne Pfeifenfamilien aus der Hauptorgel ausgegliedert. Mit ihnen werden drei Teilwerke bestückt, die an den Altarraum angrenzen werden. Die Ausgliederung hat auch pragmatische Gründe: Die Schlosskirche ist nämlich faktisch einen Meter niedriger, als eine fehlerhafte Messung im Jahr 1950 ergab. Die Folge: Für die Pfeifen der 1970 eingebauten Orgel gab es weniger Platz als vorgesehen. Sie mussten auf engen Raum „gequetscht“ werden. Bislang sind die Pfeifen so platziert, dass sie nach der Sanierung gar nicht mehr gestimmt werden könnten.

Durch die Teilwerke kommt der Klang aus mehreren Richtungen, die Kirche wird mit Klang geflutet. Bestückt werden die Teilwerke aber nicht nur mit Pfeifen aus der übervollen Hauptorgel. Eines davon, das „Anglikanische Schwellwerk“ in der Südsakristei, wird mit historischen Pfeifen bestückt, die Gaida aus englischen Kirchen ankauft, die aufgegeben werden. Wittnebel verspricht sich dadurch mystische und transzendente Klänge. Ein weiteres Teilwerk, auf der Nordempore, darf aus Denkmalschutzgründen nicht fest installiert werden. Es wird zur fahrbaren „Klangskulptur“. Wie sie aussehen wird, weiß noch niemand.

Neue Spielmöglichkeiten

Die Hauptorgel wird ebenfalls neue Möglichkeiten bieten. So erhält sie einen MIDI-Eingang, durch den elektronische Klänge eingespeist werden können. „Wenn etwa ein Gospelkonzert stattfindet, kann mit dem Klang einer Hammondorgel gespielt werden“, sagt Sönke Wittnebel. Grundsätzlich macht die Orgel damit einen Schritt zum Orgel-Synthesizer eines Cameron Carpenter. Die Elektronik erweitert aber auch die Spielmöglichkeiten der ganz realen Pfeifen. So kann etwa ein angeschlagener Akkord weiter tönen, auch wenn er nicht mehr gegriffen wird. Der Organist hat also eine Hand frei, das Spiel kann komplexer werden. Gottfried Claß sieht in der Orgelrenovierung die Chance, den Kirchenraum „zukunftsfähig“ zu halten. Sie ist auch ein Projekt für künftige Generationen.