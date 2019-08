Das Bodensee-Alphorntrio unterhält am Samstag, 17. August, auf dem Schlemmermarkt in Friedrichshafen die Besucher nicht nur mit traditioneller Alphorn-Musik sondern auch mit modernen Melodien und Rhythmen. In ihrer typisch alpenländischen Art und Weise zeigen die Musiker laut Stadtverwaltung von 11.30 bis 13.30 Uhr, was alles im Alphorn steckt.