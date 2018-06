Schleichend verödet ein Prachtstück

Sie war einst die Verbindung zwischen den beiden Stadtteilen Buchhorn und Hofen – und als Prachtboulevard im königlichen Format der Stolz der Häfler: die Friedrichstraße. Inzwischen ist sie nur noch eine ziemlich stark belastete Hauptverkehrsachse mit einer Bebauung, auf die meisten Häfler wahrscheinlich genauso stolz sind wie auf einen verknitterten Hemdkragen.

Denn teilweise gibt es in der Friedrichstraße Entwicklungen, die man sich in einer solchen Toplage nicht erlauben kann. Um ihnen entgegenzuwirken, haben die Häfler Stadtplaner gemeinsam mit dem Büro Wick + Partner aus Stuttgart einen Rahmenplan erarbeitet, der im Juli der Öffentlichkeit vorgestellt wurde. „Mittlerweile sind Abwertungstendenzen deutlich erkennbar, hervorgerufen unter anderem durch fehlende funktionale Bezüge zur Innenstadt, einem teilweise erneuerungsbedürftigen Gebäudebestand und einem Mangel an Freiraumqualität“, heißt es – relativ freundlich formuliert – in einer Informationsbroschüre der Stadt.

Ein Begriff ist seit dem vergangenen Sommer eng mit dem Namen Friedrichstraße verbunden: „Trading Down“. Hinter diesem Anglizismus verbirgt sich ein weit verbreitetes Phänomen in den Nebenzentren deutscher Städte: der schleichende Niedergang von Geschäftsstraßen. Verdrängt werden in der Regel die für eine ausgewogene Angebotsstruktur wichtigen inhabergeführten Geschäfte. Indizien von „Trading Down“ sind, wenn sich Spielhallen und Billiganbieter breitmachen, beziehungsweise Leerstände zunehmen. Diese Entwicklung könne, befürchten Experten, zum Imageverfall eines Quartiers führen, zu Umsatzeinbußen für Immobilien-Eigentümer, zur Verwahrlosung von Gebäuden und im schlimmsten Fall sogar zur Verödung.

Ein Tag im Dezember, beim „Panzer“-Hochhaus: Von Trading Down ist der östliche Bereich der Friedrichstraße wohl nicht betroffen. Zwischen K&L Ruppert und dem Schuhhaus Trapp findet der Spaziergänger, wenn er nicht von einem Baustellenfahrzeug oder einem Taxi über den Haufen gefahren wird, Qualitätsgeschäfte vor.

Wer Abwertungstendenzen sucht, wird erstmals in der Friedrichstraße 26 – beim ehemaligen Wipper-Gebäude – fündig. Auf dem Gehweg stehen Körbe und Ständer, mit Ringelstulpen, Eiskratzern und Hausschuhen bestückt. Im ganzen Laden verkünden Schilder weiß auf rot die zentrale Botschaft: „Jedes Teil 1 Euro“. Links um die Ecke im Hinterhof lockt eine Spielhalle.

Die Stadtkasse ist in einem der formschönsten Häuser der Gegend untergebracht: Friedrichstraße 63. Es hat jedoch einen Makel: Bis hinauf zum Walmdach rankt sich im Sommer der Efeu, im Winter vertrocknetes Gestrüpp. Was am alten Bauernhaus für Flair sorgt, wirkt hier irgendwie unangebracht, beziehungsweise ungepflegt. Nur wenige Meter weiter, im ehemaligen „Binzberger“, springen rote Stopp- und gelbe Prozentschilder ins Auge – mit Sicherheit ist dieser Laden den Stadtplanern ein Dorn im Auge. Die folgenden Geschäfte – Schlecker, Schinacher, Apotheke und Buchhandlung Gessler – sind über jeden Zweifel erhaben.

Kurz danach hängt im Schaufenster eines leer stehenden Geschäfts ein zwei Meter hohes blaues Plakat mit der Adresse eines Maklers, rechts daneben ist ein Plakat eines Bildervortrags „Hurtigruten“ angeklebt, darunter eines fürs Russische Staatsballett. Die Gittertüre ist heruntergelassen, dahinter hat der Wind Laub und Müll hin geweht. Nach einem Tattoo- und Piercing-Studio sowie einem asiatischen Imbiss steht man drei Meter weiter vor einem Fenster, in dem seit wenigen Tagen der „Afro-Shop“ seine Waren anbietet.

Eines lässt sich sagen: An einigen Ecken und Hinterhöfen der Friedrichstraße ist der „Trading-Down“-Prozess schon ziemlich fortgeschritten, vielleicht ist man schon ganz unten angekommen. „Das künftige Ziel ist es, dem Quartier nördlich der Friedrichstraße wieder eine ,Adresse’ zu geben und entsprechend der historischen Bedeutung städtebaulich zu festigen“, lässt die Stadt wissen. Bei der Präsentation des Rahmenplans gaben sich die Verantwortlichen keinen Illusionen hin – sie rechnen damit, dass dessen Umsetzung eine Aufgabe von Jahrzehnten wird.