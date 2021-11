Pünktlich? Sauber? - Bodenseegürtelbahn landet bei Bahn-Ranking auf dem vorletztem Platz

Das Qualitätsranking des Verkehrsministeriums Baden-Württemberg vergleicht die Betriebsqualität von 29 Verkehrsverträgen des Landes. Die Gesamtbewertung setzt sich aus fünf Einzelkriterien zusammen. Dabei gehen Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit und Gesamtzufriedenheit der Fahrgäste mit einer Gewichtung von jeweils 25 Prozent in das Ranking ein. Darüber hinaus fließen Bewertungen der Zugkapazität mit 15 Prozent und die Sauberkeit mit zehn Prozent in die Gesamtberechnung ein. Das Ministerium trage damit unter anderem dem Wunsch von Kunden Rechnung, die Leistungen verschiedener Eisenbahnunternehmen besser vergleichen zu können, schreibt es in einer Pressemitteilung. Die Umfrage ist zu finden unter: www.bwegt.de/qualitaet