Schock für 690 ZF-Mitarbeiter: Werk in Eitorf soll geschlossen werden

Schlechte Nachrichten für 690 ZF-Mitarbeiter in Eitorf (Nordrhein-Westfalen): Der Zulieferer vom Bodensee schließt bis Ende 2025 sein Werk, in dem vor allem Dämpfungsmodule gefertigt werden. ZF begründet den Schritt mit andauernden Verlusten der Fabrik. Der Betriebsrat kündigt Proteste an.

Die Mitarbeiter sind am Donnerstag bei einer Betriebsversammlung über die Entscheidung des Konzerns unterrichtet worden. Im Rahmen des „Tarifvertrags Transformation“, der im Sommer 2020 geschlossen wurde, haben auch in Eitorf Unternehmen und Betriebsrat zwei Jahre lang über Perspektiven für das Werk verhandelt.

Gespräche über Sozialplan

„Dabei hat sich jedoch trotz aller Bemühungen keine nachhaltig tragfähige Perspektive ergeben“, schreibt ZF in einer Pressemitteilung. Darum werde man die Produktion bis zum 31. Dezember 2025 beenden und den Standort schließen. Gespräche über einen Sozialplan mit den Arbeitnehmervertretern sollen zeitnah aufgenommen werden.

Trotz eines hohen Automatisierungsgrades und der Ansiedlung neuer Produkte schreibe der ZF-Standort Eitorf seit mehreren Jahren rote Zahlen. Auch künftig sei keine positive Entwicklung zu erwarten, da der Preisdruck durch Wettbewerber immer weiter steige. „Bereits seit längerem fertigen Konkurrenten an Standorten mit günstigeren Kostenstrukturen“, schreibt der Konzern. Darüber hinaus bestehe das Portfolio des Werks Eitorf überwiegend aus Produkten, für die an diesem Standort aus wirtschaftlichen Gründen kein Nachfolgegeschäft entwickelt werden könne.

Am Ende hat sich kein Lösungsansatz ergeben. Peter Holdmann

„Wir haben jede erdenkliche Option zur Zukunftssicherung des Werks geprüft. Dazu gehörten auch unsere Bemühungen, Alternativprodukte aus anderen ZF-Divisionen in Eitorf anzusiedeln. Am Ende hat sich kein Lösungsansatz ergeben, der die Wirtschaftlichkeit des Standorts entscheidend verbessert“, sagt Peter Holdmann, Leiter der ZF-Division Pkw-Fahrwerktechnik. „Auch die teilweise weitreichenden Vorschläge des Betriebsrats führen zu keiner ausreichenden Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit und damit zu keiner nachhaltigen Sicherung des Standortes.“

Widerstand angekündigt

Der ZF-Betriebsrat hat bereits Widerstand gegen die Schließungspläne in Eitorf angekündigt. „Diese Entscheidung ist ein Schlag ins Gesicht von 690 Beschäftigten und ihren Familien, die mit der Schließung ihre Existenzgrundlage verlieren sollen. Vor allem ist diese Entscheidung nicht alternativlos“, sagt Achim Dietrich, Vorsitzender des Gesamtbetriebsrates.

Die Arbeitnehmervertretung habe in den Zielbildverhandlungen ein Konzept vorgelegt, das für den Standort Eitorf eine langfristige und tragfähige Grundlage gebracht hätte. Das Management sei an dieser Lösung aber nicht interessiert und wolle jetzt den Schließungsplan durchsetzen und die Produktion nach Osten verlagern.

Eitorf wäre der erste Standort, der in der mehr als 100-jährigen ZF-Unternehmensgeschichte geschlossen würde

, so Dietrich.„Die Beschäftigten in Eitorf haben unsere volle Solidarität, wir betrachten diese Schließung als Angriff auf alle deutschen Standorte. Der Gesamtbetriebsrat wird intern beraten, wie wir die Kolleginnen und Kollegen in Eitorf unterstützen können.“

ZF hatte seit Beginn der Zielbildgespräche im Rahmen des „Tarifvertrags Transformation“ stets betont, dass sich nicht für alle Standorte langfristig gute Perspektiven abzeichnen. Neben den Gesprächen über Interessenausgleich und Sozialplan werde man „gemeinsam mit Vertretern aus Politik und Wirtschaftsförderung alternative Optionen für den Standort und seine Beschäftigten prüfen“, so ZF. Die frühzeitige Ankündigung der geplanten Werkschließung biete hierfür einen entsprechenden zeitlichen Spielraum.

Produktbereich Dämpfungsmodule

Im Werk Eitorf sind rund 690 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt. Sie produzieren vor allem Produkte aus dem Bereich Dämpfungsmodule, beispielsweise Kolbenstangen und Zweirohrdämpfer (Pkw-Achsdämpfer). Weitere Produktgruppen umfassen unter anderem Nkw-Dämpfer sowie die elektronisch verstellbare Dämpfung CDC.