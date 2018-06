Schlaue Programmier-Köpfe bewerben sich jetzt

Die Initiative Kindermedienland Baden-Württemberg veranstaltet vom 20. bis 22. Juli ein Programmier-Wochenende für Jugendliche am Bodensee: den dritten „Hack To The Future“. Dabei treffen computer- und technikbegeisterte Jugendliche im Schülerforschungszentrum und in der Wissenswerkstatt auf erfahrene Fachleute und entwickeln innerhalb eines Wochenendes gemeinsam ihre eigenen digitalen Projekte. Das Event fördert junge Programmier-Talente und bietet ihnen eine Plattform zum Coden, Vernetzen und Spaßhaben, heißt es in einer Ankündigung.

Die Bodenseeregion ist für viele mit Sommer, Sonne und See assoziiert. Dass dort aber auch Technik, Programmieren und Making-Aktivitäten eine große Rolle spielen, zeigt sich im Juli in Friedrichshafen. Die Stadt, auch durch die Messe Maker Faire Bodensee für Technik und Kreativ-Angebote bekannt, wird Gastgeber des dritten Hackathon der Reihe „Hack To The Future – Coding für Jugendliche in Baden-Württemberg“ des Kindermedienlandes.

In den Räumen des Schülerforschungszentrums und der benachbarten Wissenswerkstatt Friedrichshafen können junge Programmierer zwischen zwölf und 18 Jahren ein ganzes Wochenende coden, Computerspiele entwickeln oder Apps kreieren. Unterstützt werden sie dabei von erfahrenen Mentoren aus den Bereichen IT, Pädagogik oder Gamedesign.

Vom 20. bis 22. Juli programmieren und tüfteln die Jugendlichen drei Tage lang voller Spaß und Energie, so die Ankündigung weiter. Im Schülerforschungszentrum und der Wissenswerkstatt, die bestens mit Technik, Werkzeug und Bastelutensilien ausgestattet sind, erweitern sie ihre Fähigkeiten und setzen digitale Technologien zielgerichtet und zweckorientiert ein. Innerhalb kürzester Zeit entstehen vielfältige innovative Projekte, die die jungen Entwickler bei der Abschlusspräsentation am Sonntag, 22. Juli, ihren Familien, Freunden und Interessierten vorstellen.

Lokale Partner des Hackathons sind die Initiative Freifunk Bodensee, der Verein für IT-Interessierte und Hackerspace Toolbox Bodensee sowie das Kreismedienzentrum Bodenseekreis. Veranstalter ist die MFG Baden-Württemberg zusammen mit der Landesanstalt für Kommunikation Baden-Württemberg (LFK), die sich für die Förderung der Medienkompetenz in Baden-Württemberg einsetzt.