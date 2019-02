Nach dem Ringtreffen ist vor der Saalfasnet. Die Narrenzunft Seegockel und der Verein zur Pflege des Volkstums Friedrichshafen werden sich noch nicht von der Bühne der Narretei verabschieden. Jetzt geht es in die Säle, ins Graf-Zeppelin-Haus, und der Elferrat übernimmt die Regie. Für die Bürgerbälle sind noch Karten zu haben.

„Der Ball am Freitag ist fast ausverkauft, für den Samstag gibt’s noch Karten“, sagt Uwe Harting, der sich um die Öffentlichkeitsarbeit kümmert. Der Bürgerball sei ein echtes Highlight der Häfler Fasnet. Zwei Mal – am Freitag, 22., und am Samstag, 23. Februar, jeweils ab 20 Uhr gehört das Friedrichshafener Graf-Zeppelin-Haus den fast 200 Akteuren auf und hinter der Bühne. Und das unter dem Motto „Der Seegockel im Schlagerstadel“.

Verkleiden erwünscht

Angesichts der Tatsache, dass die Bürgerbälle unter der Regie des Elferrates seit ein paar Jahren einen positiven Wandel durchmachen und Verkleidung ausdrücklich gewünscht ist, dürfte mit diesem Motto ein schrill bunter Publikumsreigen aufschlagen. Schlagerstadel, das ist nicht nur Lederhose und Dirndl, das ist vorallem auch die Ära der 50er-, 60er- und 70er-Jahre, die den Deutschen Schlager gefeiert hat.

Die Akteure auf der Bühne

Aber auch, was auf der Bühne geboten wird, kann sich sehen lassen. Die Regie des Bürgerballs haben Tino Jäger und Frank Petrolli in den Händen. Knall bunt erinnern sie ein wenig an Ilja Richter. Ihnen zur Seite stehen die Moderatoren Karl Haller, Oliver Venus und Wolfgang Ott. In dem kleinen Heft zur Fasnet 2019, das einen frech kommentierenden Gockel auf vielen Seiten zeigt, meint dieser mit Blick auf dieses nicht minder grell gekleidete Dreigestirn: „Wer braucht schon die Flippers, wenn er die Orcas haben kann.“ Wir lassen uns mal überraschen.

Mit dabei sind unter anderem die Neukircher Tanzgruppe „Maskerade“, die Büttenredner Markus Scherzinger, Wolfgang Ott und Oliver Venus, Ex-Wurzelsepp- und Ex-Gszälzbär-Sänger Harald Scheufler, das Männerballett der Buchhorn-Hexen, die „Original Inzuchttaler mit ihrer „kulturellen Grenzlage“, der Elferrat der Narrenzunft Seegockel mit einer Multimedia-Show und eine Show der Seegrendl.

Auch der Fanfarenzug Graf-Zeppelin und der Zunfttanz fehlen nicht. Zu gewinnen gibt’s bei diesen Bällen am Freitag und Samstag auch etwas: Unter allen Besuchern verlosen die Seegockel an beiden Bällen fünfmal zwei Eintrittskarten für die IBO 2019.