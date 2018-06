Schlagerkönigin Andrea Berg singt 2019 in Schaffhausen

Schlagerfreunde aufgepasst: Andrea Berg kommt im Sommer 2019 nach Schaffhausen. Sie singt am 17. August 2019 Open Air im dortigen Fussballstadion. Es ist das einzige Konzert der deutschen Schlagerkönigin in der Schweiz, wie der Veranstalter schreibt. Fans dürfen sich jetzt auf spektakuläre Pyrotechnik, phänomenale Lichteffekte, eine bombastisch anmutende digitale Kulisse und Andrea Bergs fulminante Bühnenshow mit vielen Überraschungsmomenten freuen. Neben neuen Songs hat sie natürlich auch Klassiker wie „Du hast mich tausendmal belogen“ oder „Die Gefühle haben Schweigepflicht“ im Gepäck. Andrea Berg steht seit 1992 für Liebe, Leidenschaft und große Gefühle. Sie hat mehr als 13 Millionen Tonträger verkauft. Seit 2003 landete fast jedes ihrer 16 Alben auf Platz 1 der deutschen Charts. Karten sind ab sofort in allen Raiffeisenbanken oder onlinte auf der Seite www.ticketcorner.ch erhältlich. Archivfoto: dpa