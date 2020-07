Zwei betrunkene Männer sind am Mittwoch kurz vor 12 Uhr im Bereich des Friedrichshafener Bahnhofplatzes aufeinander losgegangen. Aus ungeklärtem Grund gerieten die 25 und 64 Jahre alten Männer aneinander. Der Ältere versuchte den Jüngeren zu schlagen. Dies misslang ihm allerdings, sodass er aufgrund seiner erheblichen Alkoholisierung fiel. Im Stürzen hielt er sich am T-Shirt des Jüngeren fest, das dabei zerrissen wurde. Aus Ärger über das beschädigte Shirt trat der 25-Jährige auf den am Boden Liegenden ein. Dieser wurde leicht verletzt. Das Polizeirevier Friedrichshafen ermittelt wegen Köperverletzungen.