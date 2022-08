Schlag gegen Drogenhandel im großen Stil

Weil sie im Verdacht stehen, mit großen Mengen Betäubungsmitteln Umgang gehabt zu haben, ermittelt die Kriminalpolizei Friedrichshafen aktuell gegen fünf im östlichen Bodenseekreis wohnhafte Männer im Alter zwischen 22 und 25 Jahre. Das teilen die Staatsanwaltschaft Ravensburg und das Polizeipräsidium Ravensburg mit.

Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen sollen drei der Männer bereits im Jahr 2021 gemeinsam mehrere größere Lieferungen von insgesamt über 20 Kilogramm Marihuana bezogen und anschließend mit Gewinn weiterverkauft haben. Gegen zwei weitere Männer besteht der Verdacht, ebenfalls in den Betäubungsmittelhandel involviert gewesen zu sein.

Großer Drogenfund bei Wohnungsdurchsuchungen

Nach intensiven Ermittlungen der Kriminalpolizei Friedrichshafen beantragte die Staatsanwaltschaft Ravensburg Mitte Juli fünf Durchsuchungsbeschlüsse beim zuständigen Amtsgericht. Die Durchsuchungen fanden am 21. Juli statt. Dabei fanden die Kriminalbeamten umfangreiche Beweismittel und stellten insgesamt über acht Kilogramm Marihuana, mehr als 260 Gramm Haschisch, 250 Milliliter Codein, knapp 700 Gramm Haschisch-Cookies sowie mehrere tausend Euro Bargeld sicher.

Die Polizisten nahmen in diesem Zusammenhang die drei Männer vorläufig fest, die im Verdacht stehen, im Jahr 2021 über 20 Kilo Marihuana zum gewinnbringenden Weiterverkauf bezogen zu haben.

Die Tatverdächtigen sind in Untersuchungshaft

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ravensburg erließ das Amtsgericht Ravensburg gegen die drei dringend Tatverdächtigen Haftbefehl, unter anderem wegen gemeinschaftlichen Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge. Seither befinden sich die Männer in Untersuchungshaft in verschiedenen Justizvollzugsanstalten. Die Ermittlungen gegen die Beteiligten dauern an.