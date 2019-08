Das Frei- und Seebad Fischbach ist um eine Attraktion reicher. Direkt am Strand steht jetzt ein neues Beachvolleyballfeld für die Badegäste bereit. Rund 17 000 Euro hat die Stadt in dieses Projekt investiert, wie die Verwaltung mitteilt. Friedrichshafens neuer großer „Sandkasten“ wird am Freitag, 6. September, um 16 Uhr im Frei- und Seebad in Fischbach eingeweiht.

40 bis 45 Zentimeter dick ist die Sandschicht, auf der jetzt gebaggert, gepritscht und geschmettert werden kann. Wer sich am Einweihungstag im Zweierduell gegen die Volleyballprofis des VfB Friedrichshafen messen möchte, kann dies tun. Voraussetzung ist, dass er sich bis Montag, 2. September, 12 Uhr, anmeldet.

Beachvolleyballfelder gibt es bereits im Strandbad und im Wellenfreibad und jetzt auch im Frei- und Seebad in Fischbach. „Das Beachvolleyballfeld wird seit seiner Fertigstellung sehr gut von den Gästen angenommen. Es ist eine weitere Attraktion für das Frei- und Seebad“, so Daniela Zweifel, Bädermanagerin bei der Stadt Friedrichshafen.

Am nächsten Freitag um 16 Uhr heißt es „Schlag den Profi“. Im Duell mit interessierten Gästen messen sich Markus Steuerwald, Jakob Günthör, Daniel Malescha und Joe Worsley vom VfB Friedrichshafen. Die Profis werden laut Veranstalter abwechselnd in Zweierteams gegen die Amateur-Zweierteams antreten. Gespielt wird nach den gültigen Regeln im Beachvolleyball. Wer zuerst sieben Punkte mit einem Vorsprung von zwei Punkten erreicht, hat gewonnen. Beim Gewinn der Amateur-Zweierteams gegen die Profis erhält jeder Amateurspieler eine Freikarte für das erste Heimspiel des VfB Friedrichshafen in der ZF-Arena. Obendrein gibt es für jeden Teilnehmer, unabhängig vom Spielergebnis, von der Stadt ein „Goodie-Bag“ sowie freien Eintritt für das Frei- und Seebad an diesem Tag. Um etwa 16.45 Uhr kommen Autogrammjäger auf ihre Kosten. Dann geben die VfB-Profis Autogramme. Bis eine halbe Stunde vor und direkt nach dem Beachvolleyballevent können Interessierte das Feld wie gewohnt nutzen. Das Frei- und Seebad ist an diesem Tag wie gewohnt geöffnet. Bei schlechter Witterung wird die Eröffnung des Beachvolleyballfeldes auf Freitag, 13. September, 16 Uhr, verlegt.

Begonnen wurde mit den Planungen für das neue Feld im November 2018. Bereits seit Juni kann das Feld von den Badegästen genutzt werden.