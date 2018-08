Am zweiten Spieltag der Fußball-Kreisliga A2 haben die Favoriten ihre Hausaufgaben gemacht. Der TSV Tettnang setzte sich in Nonnenhorn bei der SGM Hege/Nonnenhorn/Bodolz mit 2:0 durch. Der SpVgg Lindau gelang beim 4:1 in Ailingen der erste Sieg. Spitzenreiter Schlachters gewann das Spitzenspiel gegen den VfB II mit 4:2. Die SGM Fischbach-Schnetzenhausen setzte sich nach dem zweiten Dreier auf Platz zwei.

Ein Torfestival erlebten die 120 Zuschauer in Neukirch beim 6:4-Sieg der Heimmannschaft. Dabei sahen die Gäste aus Langenargen nach 45 Minuten wie der sichere Sieger aus. 3:0 führte der Aufsteiger, doch auch eine solche Führung muss man erst über die Zeit bringen. Der Anschlusstreffer von Samuel Nuber zum 1:3 nach nur 20 gespielten Sekunden in Hälfte zwei wirkte für den FVL wie ein Fausthieb. Fortan spielte der TSV nach vorne und traf in schöner Regelmäßigkeit. „Wir haben in den ersten 45 Minuten den Gästen die Tore geschenkt. Nach Wiederbeginn haben wir alles oder nichts gespielt und sind belohnt worden“, sagte Neukirchs Abteilungsleiter Andreas Nuber.

Was würde der TSV Schlachters ohne Jonas Hermann machen? Der Stürmer erzielte beim 4:2-Sieg seiner Mannschaft gegen die VfB U23 alle vier Tore. Nach zwei Spieltagen führte er die Torjägerliste der A2 mit sieben Treffern an. „Der VfB hat gegen uns kein schlechtes Spiel gemacht. Wir waren wieder unglaublich effektiv“, sagt Lukas Sonntag, Trainer des Spitzenreiters. In den ersten 30 Minuten gingen die Platzherren ein hohes Tempo und Jonas Hermann traf dreimal.

Danach zog sich der TSV etwas zurück. Die Gäste kamen auf, konnten auf 2:3 verkürzen, doch erneut Hermann sorgte für das 4:2. „Wir haben Schlachters viermal eingeladen, sie haben viermal die Einladung dankend angenommen. Mehr gibt es zu diesem Spiel nicht zu sagen“, sagte VfB-Trainer Wolfgang Fluhr.

Misslungener Start für Ailingen

Zweites Spiel, zweite deftige Niederlage, 1:10-Torverhältnis: Die TSG Ailingen muss zu Beginn der neuen Saison Lehrgeld zahlen. Zwar öffnete pünktlich zum ersten Heimspiel der neue Pächter der TSG-Vereinsgaststätte, doch auf dem Kunstrasen konnte Ailingen beim 1:4 gegen die Spielvereinigung Lindau lediglich in der Anfangsphase überraschen. Nach der frühen Führung von Rafael Geigges, der einen herrlichen Diagonalpass verwertete, brachen der TSG die Standardsituationen das Genick. Einmal Eckball, zweimal Freistoß – und die Gäste lagen kurz nach Beginn der zweiten Halbzeit mit 3:1 vorne. „Da fehlt meinen Jungs in den entscheidenden Situationen die Cleverness“, befand TSG-Trainer Steve Reger. Gleich dreimal auf Lindauer Seite traf Musa Gaye.

Die SGM Fischbach-Schnetzenhausen ist mit zwei Siegen in die Saison gestartet. Gegen den FC Dostluk gab es ein 4:1, wobei die Gäste sich stark präsentierten. „Wir hatten einiges zu tun, aber die Mannschaft hat es gut gemacht“, sagte Abteilungsleiter Andreas Zimmer. Ein Schönheitsfehler war der Treffer der Gäste zum 1:1. „Da haben wir nicht gut ausgesehen“, meinte Zimmer. Eine knappe Niederlage musste der FC Friedrichshafen beim FC Kosova hinnehmen. Das Tor des Tages erzielte Shaka Adaba nach 64 Minuten.