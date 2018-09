Richtig! Und wieder hat es einen Wechsel an der Spitze der Tabelle der Fußball-Kreisliga A2 gegeben. Die SpVgg Lindau (1:4 in Schlachters) und der SV Oberteuringen (0:1 bei der VfB U23) verloren ihre Spiele. Achberg ließ Dostluk beim 7:1 keine Chance. Schwerer tat sich Tettnang beim 1:0 in Eriskirch. Beide Teams stehen nun mit 18 Punkten an der Spitze.

Die Gäste aus Lindau starteten schwungvoll. Vor allem Bilal Gümüs brachte viel Druck ins Angriffsspiel der Mannschaft von SpVgg-Coach Marco Mayer, der verletzungsbedingt passen musste. Gümüs alleine hatte zwei sehr gute Chancen zum Führungstreffer. Erst lupfte er den Ball über TSV-Schlussmann Florian Kränzlein (10.), wenig später landete sein Schuss von halbrechts am Außennetz. Und Manuel Rizzo rauschte, nach guter Vorarbeit von Antonio Paturzo, in der 35. Minute am zweiten Pfosten haarscharf an der Hereingabe vorbei. Zu diesem Zeitpunkt stand es jedoch schon 1:0 für die Gastgeber. Bei der einzigen Tormöglichkeit im ersten Durchgang entwischte Jonas Herrmann, der doch von Beginn an im Aufgebot von Schlachters stand, SpVgg-Innenverteidiger Nikolaos Misios und schob ein (28.).

Gleich nach dem Wechsel gab es die kalte Dusche für Lindau. Dennis Göhl traf zum 2:0 für Schlachters. Damit fiel die Vorentscheidung. „Wir haben unser einfaches Spiel durchgezogegen und den Gegner nie richtig ins Spiel kommen lassen“, sagte Lukas Sonntag, Trainer des TSV Schlachters. „Wir sind nicht dort, wo wir spielerisch und taktisch stehen wollen“, sagte Lindaus Spielertrainer Marco Mayer. Das Team mache zu viele einfache Fehler und gehe mit Chancen großzügig um.

Einen klaren Sieg feierte der SV Achberg gegen den FC Dostluk. „Nach dem 1:2 haben wir etwas den Faden verloren, ihn aber schnell wieder gefunden“, sagte Achbergs Trainer Michael Riechel. Bester Mann auf dem Platz war Simon Goldbrunner, der fünfmal traf.

Der SV Oberteuringen traf in den vergangenen Spielen nach Belieben – gegen den Vorletzten VfB Friedrichshafen stand am Ende die Null. Das einzige Tor des Spiels erzielte VfB-Spieler Alessio Genua per Kopf. Damit feierte das neue Trainerduo Oliver Senkbeil/Stefan Greinwald einen gelungenen Einstand. Nach dem Sieg verbesserte sich der VfB auf Platz 13, Dostluk ist nun wieder Vorletzter.

Der FV Langenargen hat sich mit dem dritten Sieg auf Platz zehn der Tabelle hochgearbeitet. Die Mannschaft von Trainer Michael Wölfle ließ dem FC Friedrichshafen nicht den Hauch einer Chance. „Wir waren in allen Belangen überlegen“, sagte Wölfle. Und wieder gab es für den FC Friedrichshafen eine Rote Karte. Ein Auswechselspieler musste wegen Beleidigung vorzeitig unter die Dusche.

Viele gute Chancen vergab dagegen ein starker TSV Eriskirch zu Hause gegen den TSV Tettnang. Am Ende hieß 1:0 für Tettnang. Die Niederlage war deshalb bitter, weil die Heimmannschaft beste Einschussmöglichkeiten ausließ. „Wir haben ein richtig gutes Spiel gezeigt und dem TSV Tettnang alles abverlangt. Das Einzige, das fehlte, war ein Tor“, sagte Eriskirchs Trainer Antonio Di Modugno. „Es war ein dreckiger Sieg“, meinte Tettnangs Trainer Mico Susak.

Mit etwas Glück, aber nicht unverdient besiegte die SGM Hege-Nonnenhorn/Bodolz die SGM Fischbach-Schnetzenhausen. „Das Spiel begann für uns mit einem Eigentor, doch am Ende haben wir es noch gedreht. Die Mannschaft hat sich den Sieg verdient“, betonte Heges Trainer Thomas Kristen.