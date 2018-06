Schlüsseltechnologie für Senkrechtstarter? Tacke hält Vortrag im Dornier-Museum

Anlässlich des Jubiläums „50 Jahre Senkrechtstarter Do 31“ lädt das Dornier-Museum Friedrichshafen zu einem Vortragsabend ein: Willi Tacke wird am Mittwoch, 13. Juni, um 18.30 Uhr zum Thema „Elektroantriebe – die Schlüsseltechnologie für erfolgreiche neue Senkrechtstartprojekte?“ sprechen. Der Referent wird zudem eine Übersicht über die vielen aktuellen und visionären weltweiten Projekte geben: Große weltweit operierende Unternehmen wie Uber oder Daimler planen in den nächsten Jahren, mit innovativen Konzepten den Mobilitätsgedanken in der Luftfahrt durch autonom fliegende kleine Fluggeräte zu revolutionieren, wie es in einer Pressemitteilung heißt.

Willi Tacke ist seit vielen Jahren ein Kenner dieser Szene und ein vielgefragter Vortragender auf internationalen Symposien. Er ist Publizist und Herausgeber flugtechnischer Zeitschriften und Branchenverzeichnisse für „General Aviation“. Außerdem hat er die e-Flight-Expo, die größte Elektroflugausstellung weltweit, als Teil der Aero ins Leben gerufen.