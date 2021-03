Kein Gehalt: Schinacher-Mitarbeiterinnen erheben schwere Vorwürfe gegen Bellybutton

Die Bellybutton International GmbH wurde 1997 von Schauspielerin Ursula Karven und Til Schweigers Ex-Frau Dana Schweiger sowie Astrid Schulte und den Schwestern Katja Emcke und Annette Bode in Hamburg gegründet. 2014 ziehen sich die Gründerinnen laut Firmenhistorie aus dem operativen Geschäft zurück. Bellybutton vergibt die Lizenz für Textilien an die Kids Fashion Group. Im Jahr 2020 wird diese Zusammenarbeit beendet. Ob die Kanz Financial Holding, die 2019 das insolvente Schinacher-Geschäft kauft und deren geschäftsführender Gesellschafter – laut Unternehmenswebsite von Kanz – Harald Hepperle ist, bei Bellybutton einsteigt oder er dies unabhängig von der Holding tut, geht aus der Firmenhistorie nicht hervor. Bekannt ist jedoch, dass Schinacher unter den neuen Geschäftsführern Özgür Bender und Harald Hepperle erneut insolvent geht und diese mit der zur Rettung des Geschäfts einsteigenden Bellybutton GmbH jedoch weiterhin Geschäftsführer des Spielwarenladens bleiben. (smz)