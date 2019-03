Schinacher meldet Insolvenz an

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat gerade die Schülerdemos für den Klimaschutz gelobt, doch in Ravensburg drohen Gymnasiasten jetzt Konsequenzen, wenn sie wie geplant am 15. März wieder auf die Straße gehen. Die Rektoren wollen Proteste während des Unterrichtes wie Schulschwänzen aus anderen, profanen Gründen behandeln.

In einem Brief an die Elternvertreter erläutert Mark Overhage, Schulleiter des Albert-Einstein-Gymnasiums, die Haltung, auf die sich die drei Ravensburger Gymnasien „aus schulrechtlicher Sicht“ geeinigt haben.