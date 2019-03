Schinacher Insolvenz: Im Netz herrscht Bedauern

Die Insolvenz des Spielwarengeschäfts Schinacher beschäftigt auf der Facebookseite der Schwäbischen Zeitung am Bodensee die Nutzer. Neben trauriger Stimmung gibt es auch Erklärungsversuche.

Zahlreiche Nutzer verlinken in den Kommentaren zu den Artikeln Freunde und Bekannte oder bekunden direkt ihr Bedauern: "Schade, bin so gern mal reingegangen und habe ein Päckchen für meine Sammlung gekauft", schreibt etwa ein Nutzer. Ein anderer erinnert sich mit einem traurigen Smiley an "unsere Kindheit". Neben solchen Nachrichten gibt es aber auch Ursachenforschung. Eine Nutzerin erklärt sich die Pleite mit hohen Preisen für die Waren: "Irgendwie klar, so teuer wie er ist".

Online-Shops als Konkurrenz?

Ein anderes Erklärungsmodell: "[...] Sollen wir wieder zurück zu: Kerze anstelle von Glühbirne, Feuer an Stelle von Heizung, Wandern statt Fahren? Wir sind im Jahr 2019 und komplett in der Digitalisierung. Es gibt dazu viele kleine Spielwaren Geschäfte o.ä. die einen einzelnen Laden haben, der aber einen Top-Onlineshop hat. Nicht immer sind es die Großen, die die Keinen zerstören, sondern auch oft sie sich selber." Ein Nutzer hat eine ganz eigene Erklärung: "Wegen dem Schwabensyndrom schließt der Laden". Im Netz, so sei wohl die Mentalität, gäbe es die Waren eben günstiger.

Das Geschäft mit 120 Jahren Geschichte ist nicht mehr zahlungsfähig. Zum 1. April eröffnet das Amtsgericht Konstanz das Insolvenzverfahren gegen das Unternehmen mit dem Stammsitz in Friedrichshafen an der Friedrichstraße und den beiden Filialen in Kempten und in Konstanz. Das bestätigt der vorläufige Insolvenzverwalter, Andreas Schoß, der „Schwäbischen Zeitung“. Derzeit laufen Verhandlungen mit Investoren.