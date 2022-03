Schilf auf der Reichenau brennt schon wieder: 700 Quadratmeter gehen in Flammen auf

Ein Schilfbrand auf der Insel Reichenau zog am Dienstag, 29. März, die Aufmerksamkeit einer Passantin auf sich. Gegen 10.43 Uhr bemerkte die Frau in der Verlängerung der Seestraße auf einem Fahrradweg östlich der Kirche St. Georg Oberzell, dass das Schilf in Flammen steht. Sie alarmierte umgehend die Behörden.

Elf Einsatzkräfte bekämpfen Brand

Nach Informationen der Polizei brachte die Feuerwehr Reichenau den Brand mit zwei Löschfahrzeugen und elf Einsatzkräften unter Kontrolle und konnte die Löscharbeiten nach 45 Minuten beenden. Letztlich brannte dennoch eine Fläche von etwa 700 Quadratmetern nieder. Menschen kamen nicht zu Schaden.

Immer wieder kommt es zu derartigen Bränden, deren Sachschaden sich finanziell nur schwer beziffern lässt. Der Naturschutzbund Deutschland (NABU) geht im aktuellen Fall von etwa 2000 Euro Schaden aus, verweist jedoch auf einen weitaus höheren ökologischen Schaden. Eine nicht unerhebliche Anzahl an geschützten Arten, darunter viele Kleintiere, seltene Insekten und Brutstätten von Vögeln fallen solchen Feuern demnach im Lebensraum Schilf zum Opfer.

War es Brandstiftung?

Die Brandursache im aktuellen Fall konnte nicht zweifelsfrei ermittelt werden. Da eine Selbstentzündung angesichts der äußeren Umstände vor Ort jedoch eher unwahrscheinlich ist, steht der Verdacht der Brandstiftung im Raum, heißt es weiter vonseiten der Polizei.

Bereits Mitte März war es in den frühen Morgenstunden zu einem Schilfbrand auf dem Damm zur Insel Reichenau gekommen. 25.000 Quadratmeter Schilf fielen dabei den Flammen zum Opfer. Auch bei diesem Einsatz wurde die Feuerwehr von einem aufmerksamen Autofahrer alarmiert.