Unbekannte haben zwischen Samstag und Sonntag in der Meersburger Straße in Fischbach mehrere Schilder einer Bäckerei aus dem Boden gerissen und dadurch Schaden in Höhe von rund 1000 Euro angerichtet. Der Polizeiposten Immenstaad ermittelt und nimmt Hinweise unter Telefon 07545 / 17 00 entgegen.